Американські дослідники вивчили дані понад 8 тисяч дорослих, які протягом чотирьох років фіксували, що вони їли протягом доби. Лише 753 респонденти зізналися, що з’їдають хоча б одне яблуко щоденно, пише 24 Канал з посилання на JAMA.

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Чому потрібно їсти яблука щодня

Порівняння показало: серед любителів яблук 39% навідувалися до лікаря не більше одного разу на рік. Для інших цей показник був майже таким самим – 33,9%. Тобто, сама собою звичка їсти яблука не гарантує рідкісніших візитів до лікаря.

Однак далі виявилося цікаве. Ті, хто регулярно ласував яблуками, частіше обходилися без призначених лікарем медикаментів. А якщо вживати два яблука щодня, це може дещо знизити рівень "поганого" холестерину – саме така тенденція простежується у дослідженнях.

Чому яблука корисні

Основна цінність яблук – у їхньому впливі на мікробіом кишківника. Клітковина у складі яблук – це їжа для корисних бактерій, які підтримують імунітет, беруть участь у регуляції ваги та навіть впливають на ризик розвитку раку.

Антиоксиданти, зокрема поліфеноли, борються зі шкідливими вільними радикалами, що ймовірно зменшує темпи старіння й ризик онкологічних захворювань. Досліди довели: поліфеноли яблук можуть подовжити життя експериментальних тварин на 5–8%.

Окрему увагу заслуговує шкірка яблука. Вона містить унікальний поліфенол – флорідзин. Ця речовина гальмує засвоєння глюкози кишківником, допомагаючи уникати різких стрибків цукру в крові та зменшувати порушення жирового обміну. Часто саме ці два фактори є причинами передчасного старіння організму.

Не менш важливі флавоноїди, що містяться у яблуках. Вони знижують ризик розвитку раку прямої та товстої кишки, а також допомагають зберігати ясність розуму і добру пам’ять у літньому віці.

Таким чином, звичайне яблуко – не лише приємний перекус, а й потужний союзник у турботі про здоров’я.