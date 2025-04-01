Згідно з новим дослідженням із Норвегії, опублікованим у журналі Frontiers in Psychiatry, гаджети перед сном – головний ворог повноцінного відпочинку, передає 24 Канал.

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Проведення всього однієї години перед екраном у ліжку підвищує ризик безсоння на 59% та скорочує тривалість сну на 24 хвилини. Неочікувано, але соціальні мережі не більш шкідливі, ніж фільми чи відеоігри – справа саме у використанні екранів як таких.

Нове дослідження впливу екранів

У рамках дослідження було опитано 45 202 студенти у віці від 18 до 28 років. Результати показали, що чим більше часу людина проводить перед екраном після того, як лягає спати, тим гірше вона спить. Не має значення, що саме ви робите – гортайте стрічку, дивіться відео чи читайте – ефект буде однаковим.

Учасники розповіли, скільки часу вони проводять із гаджетами перед сном і як це впливає на їхній сон. Підсумки дослідження показали: кожна зайва година з гаджетом збільшує ризик безсоння (проблеми зі сном хоча б 3 рази на тиждень протягом щонайменше трьох місяців) на 59% і забирає 24 хвилини сну.

Чому гаджети шкодять сну

Сон має ключове значення для здоров'я мозку та тіла, але використання гаджетів порушує ці процеси з таких причин:

Синє світло від екранів збиває циркадні ритми – внутрішній "годинник" організму, який регулює час для сну.

Сповіщення відволікають або пробуджують, заважаючи заснути.

Цікавий контент стимулює мозок і не дозволяє розслабитися.

Чим більше часу ви проводите з гаджетом перед сном, тим пізніше лягаєте.

Молодь особливо часто страждає від недосипання, що погано впливає на навчання, настрій та загальний стан здоров’я. Спершу вчені вважали, що саме соціальні мережі є найбільш шкідливими, однак з'ясувалося, що будь-який вид взаємодії з екраном шкодить однаково. Це відкриття змінює підхід до проблеми: важливіше не те, чим ви займаєтесь, а скільки часу витрачаєте.