24 Канал поспілкувався з лікаркою-терапевткою Ганна Дегтярьова про можливі наслідки цього переходу на здоровʼя та методи їхнього пом’якшення.

Також на тему 7 продуктів, які допомагають зберегти молодість шкіри

Як перехід на літній час впливає на організм

Порушення циркадних ритмів

Дослідження показують, що зміна часу, особливо навесні, може порушувати природні циркадні ритми – 24-годинні цикли, що регулюють ключові функції організму, як-от апетит, настрій і сон. Весняне переведення годинників призводить до темніших ранків і світліших вечорів, що порушує баланс гормонів:

Менше ранкового світла знижує рівень серотоніну, гормону, який покращує настрій.

Довше вечірнє освітлення затримує виробництво мелатоніну, що відповідає за засинання.

Проблеми зі сном

Багато людей стикаються з труднощами у налаштуванні режиму сну після зміни часу. Згідно з дослідженнями, в перший понеділок після переходу на літній час люди в середньому втрачають 40 хвилин сну. Це може призводити до відчуття втоми, зниження концентрації та інших негативних наслідків.

Зростання ризиків для здоров’я

Весняний перехід асоціюється з підвищеним ризиком серцевих нападів і інсультів, особливо серед літніх людей.

У перші дні після переведення годинників спостерігається збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод через втому та недосипання. Також на виробництвах частішають травми працівників, особливо у перший робочий день тижня після зміни часу.

Порушення режиму сну можуть погіршити стан людей із депресією, тривожністю або біполярним розладом.

Рекомендації для пом’якшення наслідків

Дослідники пропонують кілька способів адаптації до переходу на літній час:

Поступова зміна режиму сну. За три дні до переходу почніть лягати спати та прокидатися на 10–15 хвилин раніше. Щодня збільшуйте цей проміжок, щоб організм поступово звик до нового часу. Додатковий денний сон. Якщо після зміни часу ви почуваєтеся втомленими, робіть короткі денні перерви на сон (20–30 хвилин). Уникайте занадто довгих снів, щоб не відчувати сонливості. Більше ранкового світла. Протягом першого тижня після переходу на літній час проводьте більше часу на ранковому світлі. Це допоможе підтримувати циркадні ритми. Альтернативою може бути використання спеціальної лампи для світлотерапії. Зміщення денного графіка. Давайте організму час на адаптацію: починайте виконувати свої звичні ранкові справи трохи пізніше. Наприклад, замість ранкової прогулянки о 8:00, почніть її о 9:00, поступово повертаючись до звичного розкладу. Зменшення споживання алкоголю та кофеїну. Скоротіть вживання кави та алкоголю за кілька днів до і після переходу на літній час – ці речовини можуть погіршити якість сну.

Перехід на літній час – це не просто зміна на годиннику, а стрес для організму. Однак правильна підготовка може значно полегшити цей процес і допомогти уникнути негативних наслідків.