Частіше за все саме бактерія H. pylori стає винуватцем гастриту та виразкової хвороби шлунка. Примітно, що при цих станах рівень секреції соляної кислоти може як збільшуватися, так і знижуватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

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Чому виникають проблеми з кислотністю шлунка

У випадку тяжкого запалення слизової оболонки шлунка вироблення соляної кислоти зазвичай зменшується через пригнічення функції парієтальних клітин. Якщо запалення вражає антральну частину шлунка, це може викликати підвищене виділення гастрину (гормон, що стимулює вироблення кислоти) з G-клітин (гіпергастринемія), що, своєю чергою, призводить до надмірного виробництва соляної кислоти.

Крім того, надлишок соляної кислоти може виникати при синдромі Золлінгера-Еллісона – рідкісному захворюванні, яке характеризується утворенням гастрином у підшлунковій залозі або тонкому кишківнику, які виробляють велику кількість гастрину. Це речовина активізує вироблення соляної кислоти в шлунку, що може призвести до утворення виразок.

Цікаво, що гіпергастринемія може викликати як підвищену, так і знижену кислотність шлункового соку. Найбільш розповсюджені причини такого стану включають:

приймання антацидів – препаратів, що знижують кислотність;

використання омепразолу, пантопразолу та інших інгібіторів протонної помпи;

хронічний атрофічний гастрит та інші захворювання.

Слід зазначити, що при припиненні приймання препаратів, що знижують кислотність, після тривалого використання може виникнути ефект віддачі, при якому секреція соляної кислоти компенсаторно збільшується.

Як розпізнати проблеми

Відрізнити високу кислотність від низької за симптомами вкрай складно, оскільки вони в багатьох випадках збігаються: біль у животі, діарея та печія можуть спостерігатися при обох станах.

Додаткові ознаки зниженої кислотності включають:

здуття живота;

підвищене газоутворення;

запори;

наявність неперетравленої їжі у калі.

Якщо низька кислотність зберігається тривалий час, це може призвести до проблем з засвоєнням та дефіцитом поживних речовин. Ці стани можуть проявлятися такими симптомами:

ламкість нігтів;

випадіння волосся;

блідість шкіри;

підвищена втомлюваність;

порушення пам'яті;

головні болі.

Лікування проблем з кислотністю

Терапевтичний підхід буде залежати від причини, яка призвела до зміни рівня кислотності шлункового соку. Наприклад, якщо причиною порушення кислотності є гастрит, пов'язаний з H. pylori, лікар може призначити курс антибіотиків.

Для зниження кислотності використовуються такі патогенетичні засоби:

інгібітори протонної помпи, такі як омепразол, пантопразол і рабепразол;

блокатори H2-гістамінових рецепторів, наприклад, ранітидин і фамотидін;

антациди (гідроксид магнію та алюмінію) – ці препарати в основному нейтралізують вже виділену кислоту, забезпечуючи тимчасове полегшення симптомів.

Для підвищення кислотності можуть використовуватися:

препарати соляної кислоти;

медикаменти, що стимулюють секрецію шлунка, такі як плантаглюцид.

Необхідно пам'ятати, що всі ліки для корекції рівня кислотності шлункового соку повинні призначатися виключно лікарем. Самостійне застосування таких засобів може не тільки не усунути проблему, але й погіршити її.