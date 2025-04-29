Як сходити на пікнік і не отримати харчове отруєння

Щоб мінімізувати ризик виникнення харчових отруєнь, варто дотримуватися основних правил зберігання та приготування їжі. Миття рук перед прийомом їжі та під час її приготування суттєво знижує ймовірність зараження інфекціями.

Харчове отруєння – це гострі стани, що виникають через вживання зіпсованої їжі або напоїв. Причиною найчастіше є шкідливі мікроорганізми або токсини, які вони виробляють, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Симптоми харчового отруєння

При потраплянні в організм людини токсини викликають такі неприємні симптоми, як:

нудота;

блювання;

діарея;

біль у животі та спазми;

підвищення температури тіла;

озноб;

сильна слабкість.

Основні фактори ризику

Харчові отруєння найчастіше трапляються через недотримання правил приготування та зберігання продуктів. Особливо це актуально під час пікніків, коли відсутність холодильника та висока температура збільшують ризик псування їжі. Тепло та вологість є ідеальним середовищем для розмноження бактерій.

Коли ризик отруєння найбільший

Недостатня термічна обробка або неповне приготування їжі. Неправильні умови зберігання швидкопсувних продуктів: м’яса, риби, соусів, молочних виробів. Порушення гігієнічних норм під час приготування: неналежне миття рук або спільне зберігання м’яса та овочів. Вживання продуктів із простроченим терміном придатності.

Як уникнути отруєння

Будьте уважні під час вибору м’яса та риби. Оцінюйте їхній зовнішній вигляд, запах і текстуру. У разі сумнівів краще відмовитися від покупки. М’ясо необхідно зберігати в холодильнику як до приготування, так і після. Щоб уникнути отруєнь, обирайте методи приготування з повним прожарюванням або тривалою термічною обробкою.

Особливості зберігання соусів. Домашні соуси мають коротший термін зберігання, ніж ті, що зберігаються в герметичній упаковці з магазину. Слідкуйте за термінами придатності всіх інгредієнтів, які використовуються для їх приготування.

Миття рук. Гігієна рук є ключовою для запобігання отруєнням. На шкірі можуть бути бактерії, які здатні викликати інфекцію, тому ретельно мийте руки з милом під проточною водою перед приготуванням їжі та перед прийомом їжі.

Правила зберігання продуктів

Після покупок якнайшвидше кладіть швидкопсувні продукти до холодильника.

Якщо дорога додому забирає багато часу або ви робите зупинки, використовуйте контейнери для транспортування чутливих до температури продуктів.

Не залишайте продукти в машині на сонці.

Продукти не повинні перебувати поза холодильником понад дві години, а за температури понад 30 градусів – понад годину.

Розморожуйте м’ясо, рибу та птицю тільки в холодильнику.

Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти ваше здоров’я та знизити ризик харчових отруєнь.