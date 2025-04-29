Как сходить на пикник и не получить пищевое отравление

Чтобы минимизировать риск возникновения пищевых отравлений, следует придерживаться основных правил хранения и приготовления пищи. Мытье рук перед приемом пищи и во время ее приготовления существенно снижает вероятность заражения инфекциями.

Пищевое отравление – это острые состояния, возникающие из-за употребления испорченной пищи или напитков. Причиной чаще всего являются вредные микроорганизмы или токсины, которые они производят, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Симптомы пищевого отравления

При попадании в организм человека токсины вызывают такие неприятные симптомы, как:

тошнота;

рвота;

диарея;

боль в животе и спазмы;

повышение температуры тела;

озноб;

сильная слабость.

Основные факторы риска

Пищевые отравления чаще всего случаются из-за несоблюдения правил приготовления и хранения продуктов. Особенно это актуально во время пикников, когда отсутствие холодильника и высокая температура увеличивают риск порчи пищи. Тепло и влажность являются идеальной средой для размножения бактерий.

Когда риск отравления наибольший

Недостаточная термическая обработка или неполное приготовление пищи. Неправильные условия хранения скоропортящихся продуктов: мяса, рыбы, соусов, молочных изделий. Нарушение гигиенических норм во время приготовления: ненадлежащее мытье рук или совместное хранение мяса и овощей. Употребление продуктов с просроченным сроком годности.

Как избежать отравления

Будьте внимательны при выборе мяса и рыбы. Оценивайте их внешний вид, запах и текстуру. В случае сомнений лучше отказаться от покупки. Мясо необходимо хранить в холодильнике как до приготовления, так и после. Чтобы избежать отравлений, выбирайте методы приготовления с полной прожаркой или длительной термической обработкой.

Особенности хранения соусов. Домашние соусы имеют более короткий срок хранения, чем те, что хранятся в герметичной упаковке из магазина. Следите за сроками годности всех ингредиентов, которые используются для их приготовления.

Мытье рук. Гигиена рук является ключевой для предотвращения отравлений. На коже могут быть бактерии, которые способны вызвать инфекцию, поэтому тщательно мойте руки с мылом под проточной водой перед приготовлением пищи и перед приемом пищи.

Правила хранения продуктов

После покупок как можно быстрее кладите скоропортящиеся продукты в холодильник.

Если дорога домой занимает много времени или вы делаете остановки, используйте контейнеры для транспортировки чувствительных к температуре продуктов.

Не оставляйте продукты в машине на солнце.

Продукты не должны находиться вне холодильника более двух часов, а при температуре более 30 градусов – более часа.

Размораживайте мясо, рыбу и птицу только в холодильнике.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить ваше здоровье и снизить риск пищевых отравлений.