Простий та смачний спосіб покращити пам'ять та концентрацію після безсонної ночі
- Дослідники з Університету Нортумбрії провели дослідження про вплив м’ятного чаю на когнітивні здібності, в якому взяли участь 25 добровольців.
- Результати показали, що м’ятний чай покращує короткочасну пам’ять і увагу, проте прямий зв'язок з посиленим кровотоком не виявлено.
- Дослідження мало обмеження через невелику вибірку учасників та не враховувало інші фактори, які можуть впливати на результати.
Останні наукові дані дедалі частіше свідчать про користь м’яти для роботи мозку. Раніше дослідники припускали, що м’ята, особливо ментол у її складі, може покращувати пам’ять і концентрацію завдяки посиленню кровообігу та притоку кисню до мозку.
Нещодавно фахівці з нейронаук і психології з Університету Нортумбрії (Велика Британія) провели рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження, щоб поглибити знання про вплив м’яти на когнітивні здібності, пише 24 Канал з посилання на Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.
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Нове дослідження впливу мʼятного чаю
У дослідженні взяли участь 25 здорових добровольців віком від 20 до 56 років, яких розподілили на дві групи. Одна з них отримала по 200 мл міцного м’ятного чаю, а інша – плацебо у вигляді теплої води, начебто з екстрактом м’яти, але без смаку і запаху.
Перед вживанням напоїв, а також через 20 хвилин після цього, учасники проходили серію комп’ютерних завдань. Їм демонстрували зображення, слова і числа для оцінки пам’яті, уваги та здатності обробляти візуально-просторову інформацію. Паралельно дослідники за допомогою ближньої інфрачервоної спектроскопії (NIRS) вимірювали рівень кисню у крові, щоб відстежити зміни мозкової активності.
Мʼятний чай позитивно впливає на роботу мозку
Як показали результати, у тих, хто пив м’ятний чай, показники короткочасної та робочої пам’яті, а також загального рівня уваги були вищими, ніж у групи плацебо. Окрім цього, в учасників цієї групи фіксувалося збільшення притоку крові, насиченої киснем, до префронтальної кори – ділянки мозку, що відповідає за когнітивні функції.
Втім, прямого зв’язку між посиленням кровотоку і покращенням розумових здібностей виявити не вдалося. Статистичний аналіз показав: зростання насичення мозку киснем не передбачало покращення результатів когнітивних тестів. Тобто позитивний ефект м’ятного чаю зберігався навіть після виключення впливу кровообігу.
Дослідники припускають, що такі дані можуть бути пов’язані з невеликою кількістю учасників або з дією ментолу на мозкові рецептори – можливо, покращення роботи мозку відбувається завдяки активації специфічних нейронних процесів, не прямо пов’язаних із насиченням киснем.
Автори відзначають декілька обмежень дослідження: окрім малої вибірки, не враховувалися особливості харчування, споживання кофеїну та фізична активність учасників. Також не з’ясовувалося, як довго зберігається позитивний вплив м’ятного чаю на пам’ять і увагу.
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