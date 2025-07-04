Простий та смачний спосіб покращити пам'ять та концентрацію після безсонної ночі

Останні наукові дані дедалі частіше свідчать про користь м’яти для роботи мозку. Раніше дослідники припускали, що м’ята, особливо ментол у її складі, може покращувати пам’ять і концентрацію завдяки посиленню кровообігу та притоку кисню до мозку.

Нещодавно фахівці з нейронаук і психології з Університету Нортумбрії (Велика Британія) провели рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження, щоб поглибити знання про вплив м’яти на когнітивні здібності, пише 24 Канал з посилання на Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

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Нове дослідження впливу мʼятного чаю

У дослідженні взяли участь 25 здорових добровольців віком від 20 до 56 років, яких розподілили на дві групи. Одна з них отримала по 200 мл міцного м’ятного чаю, а інша – плацебо у вигляді теплої води, начебто з екстрактом м’яти, але без смаку і запаху.

Перед вживанням напоїв, а також через 20 хвилин після цього, учасники проходили серію комп’ютерних завдань. Їм демонстрували зображення, слова і числа для оцінки пам’яті, уваги та здатності обробляти візуально-просторову інформацію. Паралельно дослідники за допомогою ближньої інфрачервоної спектроскопії (NIRS) вимірювали рівень кисню у крові, щоб відстежити зміни мозкової активності.

Мʼятний чай позитивно впливає на роботу мозку

Як показали результати, у тих, хто пив м’ятний чай, показники короткочасної та робочої пам’яті, а також загального рівня уваги були вищими, ніж у групи плацебо. Окрім цього, в учасників цієї групи фіксувалося збільшення притоку крові, насиченої киснем, до префронтальної кори – ділянки мозку, що відповідає за когнітивні функції.

Втім, прямого зв’язку між посиленням кровотоку і покращенням розумових здібностей виявити не вдалося. Статистичний аналіз показав: зростання насичення мозку киснем не передбачало покращення результатів когнітивних тестів. Тобто позитивний ефект м’ятного чаю зберігався навіть після виключення впливу кровообігу.

Дослідники припускають, що такі дані можуть бути пов’язані з невеликою кількістю учасників або з дією ментолу на мозкові рецептори – можливо, покращення роботи мозку відбувається завдяки активації специфічних нейронних процесів, не прямо пов’язаних із насиченням киснем.

Автори відзначають декілька обмежень дослідження: окрім малої вибірки, не враховувалися особливості харчування, споживання кофеїну та фізична активність учасників. Також не з’ясовувалося, як довго зберігається позитивний вплив м’ятного чаю на пам’ять і увагу.