Простой и вкусный способ улучшить память и концентрацию после бессонной ночи

Последние научные данные все чаще свидетельствуют о пользе мяты для работы мозга. Ранее исследователи предполагали, что мята, особенно ментол в её составе, может улучшать память и концентрацию благодаря усилению кровообращения и притока кислорода к мозгу.

Недавно специалисты по нейронаукам и психологии из Университета Нортумбрии (Великобритания) провели рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, чтобы углубить знания о влиянии мяты на когнитивные способности, пишет 24 Канал со ссылкой на Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

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Новое исследование влияния мятного чая

В исследовании приняли участие 25 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 56 лет, которых разделили на две группы. Одна из них получила по 200 мл крепкого мятного чая, а другая – плацебо в виде теплой воды, вроде бы с экстрактом мяты, но без вкуса и запаха.

Перед употреблением напитков, а также через 20 минут после этого, участники проходили серию компьютерных заданий. Им демонстрировали изображения, слова и числа для оценки памяти, внимания и способности обрабатывать визуально-пространственную информацию. Параллельно исследователи с помощью ближней инфракрасной спектроскопии (NIRS) измеряли уровень кислорода в крови, чтобы отследить изменения мозговой активности.

Мятный чай положительно влияет на работу мозга

Как показали результаты, у тех, кто пил мятный чай, показатели кратковременной и рабочей памяти, а также общего уровня внимания были выше, чем в группе плацебо. Кроме этого, у участников этой группы фиксировалось увеличение притока крови, насыщенной кислородом, к префронтальной коре – участка мозга, отвечающего за когнитивные функции.

Впрочем, прямой связи между усилением кровотока и улучшением умственных способностей обнаружить не удалось. Статистический анализ показал: рост насыщения мозга кислородом не предсказывал улучшения результатов когнитивных тестов. То есть положительный эффект мятного чая сохранялся даже после исключения влияния кровообращения.

Исследователи предполагают, что такие данные могут быть связаны с небольшим количеством участников или с действием ментола на мозговые рецепторы – возможно, улучшение работы мозга происходит благодаря активации специфических нейронных процессов, не напрямую связанных с насыщением кислородом.

Авторы отмечают несколько ограничений исследования: кроме малой выборки, не учитывались особенности питания, потребления кофеина и физическая активность участников. Также не выяснялось, как долго сохраняется положительное влияние мятного чая на память и внимание.