Дослідники з Медичної школи Університету Джонса Хопкінса та Інституту Кеннеді-Крігера за допомогою МРТ-сканування дослідили, як мозок реагує на когнітивне виснаження, пише 24 Канал з посилання на JNeurosci.

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Нове дослідження втоми

В експерименті взяли участь 28 молодих здорових добровольців. Їм пропонували виконувати складні завдання на увагу й пам’ять, а мотивацією слугували грошові винагороди. Під час виконання тестів дослідники відстежували активність мозку учасників за допомогою магнітно-резонансної томографії.

З’ясувалося, що при розвитку розумової втоми різко активізуються дві ділянки мозку: права острівцева кора, яка відповідає за відчуття втоми, та дорсолатеральна префронтальна кора, що пов’язана з робочою пам’яттю і прийняттям рішень. Інтенсивність їхньої роботи зростала більш ніж удвічі у порівнянні зі станом спокою.

Як продовжити працювати попри втому

Цікаво, що попри втому, учасники були готові братися навіть за складніші завдання, якщо розмір винагороди помітно збільшувався. Це свідчить про те, що наш мозок постійно зважує, чи виправдовують зусилля очікувану "нагороду". Коли приз здається вартим, мозок може мобілізувати додаткові ресурси, щоб упоратися зі складною задачею.

Ми знаємо набагато більше про біологію фізичних навантажень, ніж про когнітивні процеси, такі як пам’ять або відтворення інформації, хоча й ті, й інші вимагають значних зусиль,

– зазначив доктор Вікрам Чиб, один з авторів дослідження.

Ці висновки мають особливе значення для медицини – розуміння того, які нейронні механізми лежать в основі розумового виснаження, може стати ключем до нових методів діагностики й терапії хронічної втоми, депресії та посттравматичного стресового розладу.

Дослідження відкриває перспективи для розробки ефективних підходів до лікування станів, пов’язаних із постійним перевтомленням і зниженням мотивації.