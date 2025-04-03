Постава – це положення тіла, яке контролюється опорно-руховою системою, що включає м’язи, зв’язки, сухожилля та суглоби. Її можна назвати природним станом тіла, який не потребує додаткових зусиль для підтримання, повідомляє 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

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Постава буває двох видів:

Статична – положення тіла у стані спокою: сидячи, стоячи або під час сну.

Динамічна – положення тіла під час руху, наприклад, при ходьбі чи бігу.

У нормі хребет має три фізіологічні вигини: шийний, грудний та поперековий. Ці вигини формують S-подібну форму хребта, що допомагає рівномірно розподіляти навантаження та зберігати рівновагу.

Чому важливо підтримувати здорову поставу

Здорова постава необхідна для забезпечення рівноваги як у стані спокою, так і під час руху. Вона допомагає почуватися впевнено, бути активнішим і легко виконувати різні види фізичної активності: танці, біг, катання на лижах або гру в теніс.

З віком правильна постава стає ще важливішою, зменшуючи ймовірність травм і падінь. Регулярні вправи, спрямовані на зміцнення м’язів та розтяжку, стануть запорукою здоров’я й активності на довгі роки.

Корисні вправи для постави

Ці вправи не потребують спеціального обладнання та підходять навіть для виконання в офісі.

Біля стіни

Станьте спиною до стіни так, щоб потилиця, лопатки та стегна торкалися її поверхні. Ця вправа дозволяє усвідомити, як виглядає правильна постава. Поступово це положення стане природним.

Настінні ангели

Зберігаючи положення з попередньої вправи, притисніть тильні сторони долонь до стіни, випряміть руки. Повільно піднімайте руки вздовж стіни, не відриваючи їх від поверхні, а потім поверніться у вихідне положення.

Голова назад

Сидячи прямо, тримайте підборіддя паралельно підлозі. Втягніть голову назад, щоб відчути легке розтягнення у м’язах шиї.

Повороти тулуба

Сидячи прямо, витягніть руку вперед і виконайте скручування, направляючи руку у протилежний бік. Повторіть для обох сторін.

Вправа "Офіціант"

Сядьте або станьте, зігніть лікті під кутом 90 градусів, притисніть їх до боків, долоні направте догори. Під час виконання руху відводьте передпліччя назад, утримуючи лікті на місці.

Сидячий голуб

Сядьте зручно, поставте ступні паралельно на підлогу. Одну ногу покладіть ступнею на стегно іншої, а потім нахиліться вперед. Повторіть для обох ніг.

Підтримання правильної постави сприяє активному життю у будь-якому віці та зменшує ризик травм. Регулярні вправи не вимагають багато часу, але допомагають зміцнити м’язи та покращити загальний стан здоров’я. Головне – дотримуватися регулярності!