Звісно, що випадок привернув увагу медичної спільноти. Деталі описано в медичному журналі National library of medicine, інформує 24 Канал.

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Від B до G: що відомо про несподіваний ефект вакцини

Першу дозу вакцини дівчина отримала у вересні 2022 року. Невдовзі після цього вона помітила поколювання в області грудей, а також їхній поступовий ріст. Через 3 тижні, після отримання другої дози, вона зрозуміла, що звична нижня білизна більше не підходить їй.

Далі упродовж шести місяців розмір її бюсту збільшився учетверо — з B до потрійного G.

Як з'ясували лікарі, вакцинація спричинила гормональний дисбаланс, який призвів до розвитку рідкісного захворювання — псевдоангіоматозної стромальної гіперплазії. Це вкрай рідкісна патологія, яку мають лише близько 200 людей у світі.

Що кажуть медики

Фахівці Університету Торонто підтвердили, що це перший зареєстрований випадок такого побічного ефекту після вакцинації. Зазвичай побічні реакції на вакцини є легкими та тимчасовими, оскільки це природна імунна відповідь організму.

Проте експерти наголошують, що переваги вакцинації значно перевищують потенційні ризики, навіть у таких рідкісних випадках.

Хірургічне втручання

Через значний фізичний і психологічний дискомфорт дівчина погодилася на редукційну мамопластику. Під час операції було видалено 3,3 кілограми тканин. Однак груди залишилися асиметричними, тому зараз вона очікує подальших корекційних операцій.

Цей випадок викликав жваві дискусії серед лікарів та науковців. Медики закликали до проведення додаткових досліджень, щоб краще зрозуміти можливі побічні ефекти вакцин та способи їх мінімізації.

Зауважте! Випадок став нагадуванням, що моніторинг рідкісних ускладнень після вакцинації все ще необхідний. Однак, користь від вакцинації залишається значно вищою за ризики.