Конечно, что случай привлек внимание медицинского сообщества. Детали описаны в медицинском журнале National library of medicine, информирует 24 Канал.

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От B до G: что известно о неожиданном эффекте вакцины

Первую дозу вакцины девушка получила в сентябре 2022 года. Вскоре после этого она заметила покалывание в области груди, а также их постепенный рост. Через 3 недели, после получения второй дозы, она поняла, что привычное нижнее белье больше не подходит ей.

Далее в течение шести месяцев размер ее бюста увеличился в четыре раза – с B до тройного G.

Как выяснили врачи, вакцинация вызвала гормональный дисбаланс, который привел к развитию редкого заболевания – псевдоангиоматозной стромальной гиперплазии. Это крайне редкая патология, которую имеют лишь около 200 человек в мире.

Что говорят медики

Специалисты Университета Торонто подтвердили, что это первый зарегистрированный случай такого побочного эффекта после вакцинации. Обычно побочные реакции на вакцины являются легкими и временными, поскольку это естественный иммунный ответ организма.

Однако эксперты отмечают, что преимущества вакцинации значительно превышают потенциальные риски, даже в таких редких случаях.

Хирургическое вмешательство

Из-за значительного физического и психологического дискомфорта девушка согласилась на редукционную маммопластику. Во время операции было удалено 3,3 килограмма тканей. Однако грудь осталась асимметричной, поэтому сейчас она ожидает дальнейших коррекционных операций.

Этот случай вызвал оживленные дискуссии среди врачей и ученых. Медики призвали к проведению дополнительных исследований, чтобы лучше понять возможные побочные эффекты вакцин и способы их минимизации.

Обратите внимание! Случай стал напоминанием, что мониторинг редких осложнений после вакцинации все еще необходим. Однако, польза от вакцинации остается значительно выше рисков.