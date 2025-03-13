Недооцінена загроза – все, що потрібно знати про пневмонію: інтервʼю з провідним пульмонологом

В порівнянні з інфарктами, інсультами чи онкологією пневмонія часто сприймається як несерйозне захворювання. Однак статистика свідчить, що вона виникає у приблизно 7% людей. При цій хворобі внаслідок порушення газообміну у легенях не лише погіршується дихання, а й страждає весь організм.

Про те, як виникає пневмонія, її види, протоколи лікування та процес відновлення 24 Каналу розповів лікар-пульмонолог медичного центру Святої Параскеви Андрій Середюк.

Також на тему Коли печія стає хворобою: що таке ГЕРХ, як її лікувати та наскільки серйозні ускладнення

Люди хворіють на пневмонії протягом всього року, однак з жовтня по квітень зростає кількість звернень та їхнє виявлення. Це пов'язано з тим, що зростає кількість інфекційних захворювань, оскільки люди частіше перебувають в тісних колективах, замкнених приміщеннях, де при близьких контактах простіше відбувається поширення вірусів чи бактерій.

Чому виникає пневмонія

Легенева тканина є тендітною та вразливою до ураження різноманітними бактеріями чи вірусами. При їхньому розмноженні виникає запалення, і відбувається набряк та накопичення рідини. Уражена частинка легені перестає функціонувати. В ній припиняється газообмін, і кисень з повітря не надходить в кров.

Чим більша площа легень уражена, тим гірше вони виконують свою функцію. Від цього починають страждати інші органи та системи.

Андрій Середюк "Пневмонію можна порівняти з відкритою раною адже, попри те, що легені здатні добре заживати та відновлюватися, як для загоювання відкритої рани, так і для повного відновлення легеневої тканини треба доволі багато часу."

Діагностика пневмонії

Біль є для нас основним симптомом серйозної хвороби. Але легені не болять, адже в них немає нервових закінчень. При пневмонії, навіть значній, пацієнт часто взагалі не має жодного больового відчуття, і може навіть не кашляти, оскільки в легенях немає кашльових рецепторів.

Тому ця хвороба може протікати приховано, без яскравих симптомів. За статистикою пневмонія має першість серед інших інфекційних хвороб, бо на неї припадає значна частка від усіх звернень до лікарів, госпіталізацій та смертності. Саме тому запалення легень є дуже серйозним захворюванням, про яке ходить багато небезпечних міфів.

Вірусна пневмонія

Вірусну пневмонію часто виявляють випадково – під час огляду, проходження рентгену, УЗД, КТ. ЇЇ симптоми схожі на симптоми застуди, грипу чи ковіду: кашель, задишка, біль в грудях, під час прослуховування можна почути свисти, хрипи.

Важливим при пневмонії є вимірювання рівня кисню в крові (сатурації). Він в нормі складає 95 – 100%, і його різке падіння є ознакою важкого запалення легень. Лікування вірусної пневмонії проходить за тим же протоколом, що й при ГРВІ, оскільки дуже часто не існує якогось особливого способу боротьби з вірусом.

Андрій Середюк "При цій формі запалення легень не має сенсу призначати антибіотик. Лікарю достатньо слідкувати за пацієнтом, рівнем сатурації, контролювати появу задишки, проводити симптоматичну терапію."

Бактеріальна пневмонія

Бактеріальна пневмонія розвивається різко – при абсолютно нормальному самопочутті раптом підіймається температура, з'являється задишка, кашель, інколи з мокротинням жовтого чи зеленого кольору, нудота, може різко падати рівень кисню.

За таких симптомів потрібно негайно звернутися до сімейного лікаря чи терапевта, який огляне пацієнта, скерує на загальний аналіз крові, рентген, УЗД, а в сумнівних випадках – на КТ. Комп'ютерна томографія на сьогодні є найточнішим методом візуалізації легень.

Також варто зробити тест на ковід і грип для швидкого виявлення цих вірусних інфекцій. Якщо пацієнт має хронічне легеневе захворювання або лікується в лікарні, то ще до призначення антибіотика потрібно провести бактеріологічне дослідження мокротиння – для виявлення збудника і визначення його чутливості до препаратів.

При виявленій бактеріальній пневмонії лікар повинен відразу призначити антибіотик, надаючи перевагу найпростішим з них – пеніцилінам. Постійно контролюючи стан пацієнта, лікар реагує на зміни, та може змінити антибіотики на сильніші, якщо попередні не подіяли протягом 48 – 72 годин.

Андрій Середюк "Внутрішньом’язове введення антибіотиків не має суттєвих переваг над таблетками чи капсулами, тому його не слід використовувати під час лікування вдома. Якщо пацієнт не здатен ковтати таблетки чи його стан погіршується, тоді лікар скеровує його в лікарню і там йому проводиться внутрішньовенне введення антибактеріальних препаратів."

Користь чи шкода відхаркувальних засобів та інгаляцій

Поширеним міфом є думка про те, що відхаркувальні лікарські засоби пришвидшують одужання хворого на пневмонію, бо ніби розріджують мокротиння. Насправді без них можна повністю обійтися, оскільки вони ніяк не впливають на результат лікування, а просто роблять кашель вологішим.

У такий спосіб ми просто маскуємо симптоми, і можемо не побачити ефекту від приймання антибіотиків. Недоречною при лікуванні є також інгаляційна терапія. Популярні зараз інгаляційні гормони, дезінфектанти, різноманітні розчини жодним чином не впливають на лікування пневмонії, та інколи можуть навіть нашкодити.

Коли потрібна госпіталізація при пневмонії

Шпиталізація необхідна при значному падінні рівня кисню, коли сатурація зменшується до 90% і менше. Також якщо у пацієнта велика кількість супутніх хвороб, як-от цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, онкологічні чи гематологічні захворювання тощо. Зазвичай це пацієнти старшого віку, яким понад 65 років.

Пневмонія може викликати проблеми з центральною нервовою системою, що проявляється запамороченням чи навіть порушенням свідомості. При цьому рівень кисню у крові може залишатись ще нормальним, однак вивільняється значна кількість токсинів, які діють на головний мозок.

Андрій Середюк "Через це спостерігається деяка загальмованість пацієнта, він повільніше реагує на те, що відбувається довкола. Це завжди є поганим сигналом, і за появи подібних симптомів пацієнти повинні бути шпиталізовані якомога швидше."

Яка тривалість лікування хворого на пневмонію в стаціонарі

Лікування в стаціонарі полягає насамперед в тому, щоби найперше підвищити рівень кисню в крові. При бактеріальній пневмонії якомога швидше призначаються антибіотики. Надається лікування чи профілактика ускладнень, наприклад утворення тромбів, формування пролежнів, проблем зі шлунком чи іншими органами.

Тривалість лікування може бути різною. Комусь достатньо три дні побути в лікарні для стійкої позитивної динаміки, а далі можна продовжувати приймати таблетки вдома, а у деяких випадках виписка відбувається через два тижні.

Відновлення після пневмонії

Під час домашнього лікування пневмонії потрібно обмежувати фізичні навантаження, але не залишатися постійно в ліжку. Існує правило, що пневмонії не люблять тривалого лежання, оскільки тоді виникає більше ускладнень.

Тобто рухатися при пневмонії – це добре. Але без значних навантажень, бо організм замість того, щоб долати наслідки пневмонії, буде витрачати запаси сил та енергії. Це може подовжити тривалість відновлення після хвороби.

Пневмонія – не застуда, після якої ми можемо одужати за день – два. Пневмонія – це серйозний системний запальний процес в нашому тілі. І наслідки цієї хвороби відчуваються людьми ще впродовж тижнів, а інколи й через 2 – 3 місяці після успішного завершення лікування.

Весь цей час можуть турбувати слабкість, втома, підвищення температури, пітливість, сонливість, зміна апетиту. Важливо розуміти те, що доки легенева тканина повністю не регенерує, не відновиться, ви ще будете почуватися ослабленими та, на жаль, сприятливішими до нових інфекцій. Тому в період відновлення дуже важливо берегти себе та свої сили.

