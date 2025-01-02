Про це повідомляє 24 Канал з посилання на заяву міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час візиту на Тернопільщину.

Дивіться також Сотні людей втратили інвалідність після скандалу з МСЕК, – Ляшко

"Платні послуги у лікарнях були і до цього. Але з 1 січня ми оновили редакцію постанови, яка регулює надання платних послуг у лікарнях", – зазначив Ляшко.

Що нового впровадять

Втім, наразі з'явилися коди-класифікатори, які ідентифікують інтервенції , які не покриваються Програмою медичних гарантій

За словами Ляшка, МОЗ щороку аналізуватиме популярність платних послуг, з якими звертаються люди, і разом із бюджетним комітетом Верховної Ради буде шукати гроші, щоб зробити ці послуги безоплатними для людей. Натомість перелік платних послуг у медзакладах став меншим.

Прозорість надання послуг у лікарнях

Також міністр наголосив на запровадженні нових заходів, спрямованих на підвищення прозорості в лікарнях, які уклали контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Ці зміни забезпечать усім пацієнтам легкий доступ до інформації про те, які послуги включені до програми медичних гарантій.

Міністр Ляшко додав, що лікарня повинна мати чіткий прейскурант і спеціальний рахунок для оплати цих послуг.