24 Канал з посиланняи на Міністерство охорони здоров'я нагадує, що йдеться насамперед про отримання медичної допомоги, яка не входить до Програми медичних гарантій, вартість яких покриває держава.

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Платними з 1 січня 2025 року вважатимуть:

звернення без направлення лікаря, крім випадків, коли воно не вимагається;

медичні послуги за договорами з юридичними особами;

медпослуги закладів охорони здоров’я сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до визначеного контингенту.

Пацієнти повинні самостійно оплачувати додаткові послуги під час надання основної медичної допомоги, а саме:

надання медичних послуг за місцем проживання чи перебування пацієнта за умови, що це не спричинено його медичним станом, а бажанням;

можливість самостійно обрати лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомогти в плановому порядку в стаціонарі;

перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту та сервісу за побажанням пацієнта.

Зауважте. Все ж безкоштовною буде допомога, яка передбачена програмою медичних гарантій. В певних випадках для послуг за програмою потрібне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.

Водночас без направлення в лікарнях можна отримати первинну та екстрену медичну допомогу.

Також українцям не потрібно направлення, якщо вони звертаються до:

акушера-гінеколога;

психіатра;

нарколога;

стоматолога;

педіатра;

фтизіатра;

лікаря, в якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.