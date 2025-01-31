За даними Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії (ISAPS), у 2023 році кількість косметичних процедур у світі зросла на 19,6%, причому найбільше зростання спостерігалося у малоінвазивних втручаннях, таких як ін'єкції та ліпомоделювання. Це підтверджує, що пацієнти все більше прагнуть отримати гармонійний результат із мінімальним ризиком.

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Відомий спеціаліст із реконструктивної та естетичної хірургії Дмитро Слоссер розповів 24 Каналу про загальні тенденції ринку та операції, які, на його думку, будуть найпопулярнішими цього року.

Прагнення до природності

Основний тренд, який залишається незмінним – бажання зберегти індивідуальність. Пацієнти все частіше обирають процедури, результати яких виглядають максимально природно уникаючи «штучності» та надмірних змін.

Дмитро Слоссер "Пластична хірургія дедалі більше зосереджується на підкресленні природної краси, а не на радикальній трансформації."

Ще одна помітна тенденція – перехід до менших грудних імплантів. Пацієнтки дедалі частіше надають перевагу естетиці, яка гармонійно вписується у їхню фігуру.

Популярність малоінвазивних процедур

Малоінвазивні методи, такі як ендоскопічна підтяжка обличчя, стають надзвичайно популярними завдяки мінімальному втручанню та швидкому відновленню. Пацієнти цінують можливість отримати якісний результат із меншими ризиками та без необхідності тривалої реабілітації.

Ліпомоделювання та ліпофілінг

Процедури, що використовують власний жир пацієнта для корекції контурів тіла та обличчя. Ліпомоделювання забезпечує природний результат і мінімізує ризики пов’язані з введенням сторонніх матеріалів.

Дмитро Слоссер "Минулого року відчули значний попит на ліпомоделювання. Оскільки такий підхід дозволяє використати власний жир і не застосовувати жодних додаткових компонентів."

Ринопластика – одна з найпопулярніших операцій

Корекція форми носа залишається серед найпопулярніших процедур, особливо серед молоді. Сучасні підходи дозволяють зробити результати максимально точними, враховуючи естетичні та функціональні потреби пацієнтів.

Комплексний підхід до омолодження

Омолодження більше не обмежується однією процедурою. Пацієнти дедалі частіше обирають комбінацію методик – від підтяжки обличчя до ін'єкційних процедур. Такий комплексний підхід дозволяє досягти гармонійного та природного результату.

Чоловіки на шляху до змін

Помітним трендом останніх років є зростання кількості чоловіків, які звертаються до пластичних хірургів. Кількість процедур, які вони обирають зростає. Це зумовлено зміною соціальних норм та підвищенням уваги до зовнішності.

Дмитро Слоссер "Чоловіки дедалі більше дбають про свій зовнішній вигляд. У розмові я дізнаюсь, що вони прагнуть виглядати молодше та привабливіше."

Усі ці тенденції свідчать про глобальні зміни в підходах до пластичної хірургії. Пацієнти очікують не лише естетичного результату, а й безпеки, гармонійності та персоналізованого підходу. У 2025 році пластична хірургія продовжить інтегрувати інноваційні рішення орієнтуючись на запити сучасного суспільства.

