Наскільки результативною може бути операція на повіках та чи дійсно вона кардинально змінює "втомлений" погляд? Як довго триває відновлення та скільки зберігається результат від процедури? На ці та інші запитання 24 Каналу відповів відомий пластичний хірург Олександр Бебих.

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Кому потрібна блефаропластика

Є естетичні та медичні показання щодо проведення блефаропластики. Серед естетичних: нависання та асиметрія повік, мішки під очима, зморшки. Медичні показання: погіршення зору через те, що верхні повіки нависають над оком і заважають добре бачити.

Олександр Бебих "Наприклад, коли у пацієнта сильне нависання верхньої повіки або є вроджена грижа нижньої повіки. Не варто чекати сорокаліття, щоб видалити мішки під очима чи глибокі носослізні борозни, прибрати надлишок шкіри верхніх та нижніх повік."

Для того, щоб зрозуміти чи потрібна вам блефаропластика, уважно подивіться на своє обличчя у дзеркало. Якщо в зоні верхнього повіка є зайва складка шкіри, вам може знадобитися операція. Остаточне рішення буде приймати пластичний хірург, але подібна ситуація – це вже привід для того, щоб записатися на консультацію.

Вікові обмеження блефаропластики

Якщо для блефаропластики є відповідні показання – робити її можна у будь-якому віці. За статистикою, найчастіше пацієнтами стають люди у віковому діапазоні 25 – 60 років.

Олександр Бебих "Серед пацієнтів, яким рекомендована блефаропластика, зустрічаються й 20-річні. Наприклад, якщо у людини є вроджена схильність до мішків під очима. Молодих дівчат чи хлопців можна зрозуміти. Вони зізнаються, що їм неприємно дивитись на себе у дзеркало. Для них це справжня катастрофа, яку можна виправити лише шляхом хірургічного втручання."

Є міф, що блефаропластику можна застосовувати лише 1 – 2 рази за життя. Дійсно, після операції відбуваються зміни тканин, які роблять кожну наступну процедуру важчою. Але якщо для операції є показання – її можна робити й втретє.

Як відбувається блефаропластика

Тривалість процедури залежить від зони проведення операції та рівня її складності.

"Але верхня або нижня блефаропластика, які включають видалення надлишкової шкіри чи жирових відкладень повік в моєму виконанні тривають близько 20 хвилин. У всіх випадках пацієнт не відчуває болю, оскільки процедура проходить під місцевим або загальним наркозом. При застосуванні місцевого наркозу пацієнт залишається при свідомості, ми знеболюємо лише область навколо очей. При загальному – пацієнт перебуває у стані глибокого сну. Тому не хвилюйтесь – болі ви не відчуєте", – пояснив хірург.

Який період реабілітації після блефаропластики

Процес реабілітації триває близько 10 днів. Але для повного відновлення може знадобитись кілька місяців.

Олександр Бебих "Після проведення операції більшість пацієнтів їде додому, хоча ми рекомендуємо залишитись в клініці хоча б на один день. Перші кілька днів пацієнту потрібно чітко дотримуватись рекомендацій, щоб уникнути додаткових набряків та кровотечі в зоні операції. Від цього залежить чи буде видно рубець від блефаропластики."

Пацієнту потрібно носити спеціальні смужки, які наклеюються по лінії розрізу і стримують набряк. Приблизно за тиждень хірург прибере шов і буде зрозуміло, чи потрібно носити смужки далі. Наступний етап – це догляд за рубцем до тих пір, поки він не зникне. Але навіть якщо від рубця залишиться невеличкий шрам, його можливо прибрати за допомогою лазерного шліфування.

Набряки та гематоми після операції зникнуть приблизно за два тижні. Розповіді про те, що саме блефаропластика викликає набряклість на думку лікаря – цілковитий міф. Справжньою причиною може бути грижа верхньої або нижньої повіки, позбувшись якої пацієнт назавжди забуде про проблему набряклих очей.

Результат після блефаропластики може тривати від 7 до 15 років. Це залежить від таких факторів, як тип шкіри, вік пацієнта та його спосіб життя. У пацієнтів до 30 років позитивний результат від блефаропластики протримається значно довше.