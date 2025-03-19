Одним із ключових завдань, які озвучили в адміністрації Трампа, є усунення штучних барвників із харчових продуктів. Кеннеді висловив намір досягти цієї мети до завершення свого терміну перебування на посаді повідомляє 24 Канал з посилання на CNBC.

Також на тему Спалах кору у США: впливова республіканка Тейлор Грін закликала навмисно заражати дітей

Заборона харчових добавок у США

У меморандумі, що був надісланий Асоціацією споживчих брендів зазначено, що міністр готовий до співпраці з бізнесом, але не виключає можливості застосування жорстких заходів у разі пасивності з боку виробників.

Ми провели конструктивний діалог і сподіваємося на подальшу співпрацю з міністром і командою Міністерства охорони здоров’я для зміцнення громадського здоров’я, підвищення довіри споживачів і сприяння їхньому усвідомленому вибору,

– зазначила голова Асоціації споживчих брендів Мелісса Гокстад у своєму коментарі для CNBC.

На перемовинах були присутні керівники таких компаній, як PepsiCo, Kraft Heinz, General Mills, Tyson Foods, W.K. Kellogg, J.M. Smucker, а також представники Асоціації споживчих брендів, яка є однією з провідних організацій у галузі.

"Ми вдячні міністру за увагу до цього питання і сприймаємо цю зустріч як початок важливої співпраці з адміністрацією", – прокоментував представник PepsiCo у заяві для CNBC.

Що відомо про плани Кеннеді

На посаді міністра Кеннеді керує відомством із бюджетом в 1,7 трильйона доларів, яке відповідає за регулювання сфер харчування, тютюнових виробів, вакцин, лікарських засобів, наукових досліджень, громадського здоров’я та державних медичних програм.

Його ініціатива Make America Healthy Again спрямована на "протидію впливу фармацевтичних і харчових корпорацій", які, на його думку, завдають шкоди здоров’ю громадян. Міністр заявив про намір скоротити рівень хронічних захворювань і підкреслив, що основою здоров’я має бути споживання якісної їжі, а не ліків.

Кеннеді, відомий своєю критикою вакцин, уже почав впроваджувати зміни, що можуть вплинути на політику імунізації. Через це в країні вперше за багато років стався спалах кору. Серед його планів – перегляд графіка щеплень для дітей і зміна складу консультативних рад, які допомагають уряду визначати політику щодо вакцин та громадського здоров’я.