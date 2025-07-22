Як пережити довгий авіапереліт без шкоди для здоровʼя

Тривалі перельоти – це справжнє випробування не тільки для нервів, а й для організму. Багатьом знайоме відчуття втоми після кількох годин у тісному кріслі, збитого режиму сну й сухого повітря в салоні.

Лікарі нагадують: щоб подорож не обернулася медичними неприємностями, важливо заздалегідь знати про потенційні ризики та способи їх уникнення, пише 24 Канал з посилання на Cosmos.

Також на тему Один мікроелемент, який покращує пам'ять і сповільнює старіння мозку

Згідно з дослідженням, багатогодинні перельоти можуть призводити до низки проблем – від утворення тромбів до стресу. Експерти провідних клінік Австралії діляться порадами, як захистити себе в небі.

Ризик тромбозу: чому важливо рухатися

Одна з найсерйозніших небезпек при тривалому сидінні – венозна тромбоемболія, яка включає тромбоз глибоких вен і тромбоемболію легеневої артерії. Такі ускладнення можуть бути смертельними.

Не варто думати, що у бізнес-класі людина захищена від тромбів. Якщо ви нерухомі, ризик існує у будь-якому салоні,

– пояснює лікар Сонні Лау.

Що робити:

Вставайте та прогулюйтесь у проході хоча б раз на годину.

Одягайте компресійні панчохи.

Не приймайте снодійне.

Пийте більше води.

Турбулентність: пристібайтеся завжди

Випадки серйозних травм через неочікувану турбулентність – на жаль, не рідкість. Різкі перепади висоти можуть призвести до забоїв і переломів, навіть якщо індикатор ременя безпеки вимкнений.

"Найнебезпечніше – коли пасажири відстібаються й при раптовому падінні вдаряються об стелю", – попереджає лікарка Дебора Міллс.

Висновок: не знімайте ремінь безпеки, доки ви в кріслі, навіть якщо здається, що все спокійно.

Зміна часових поясів і джетлаг

Перельоти через кілька часових поясів збивають внутрішній годинник, викликаючи безсоння, слабкість і порушення травлення.

Поради щодо адаптації:

Намагайтеся поспати під час польоту.

Після прильоту більше гуляйте на сонці, переходьте на місцевий режим харчування та сну.

У перший день уникайте насиченого графіка і не сідайте одразу за кермо.

Боротьба зі зневодненням

Повітря в літаку дуже сухе (вологість лише 5 – 15%), а кава й алкоголь лише посилюють втрату рідини. Багато хто навмисно п'є менше, щоб не турбувати сусідів, але це може зашкодити.

Як допомогти організму:

Зволожуйте слизові (бальзам для губ, сольовий спрей для носа).

Частіше пийте чисту воду.

Зубний біль на висоті

Перепади тиску можуть спричинити біль у зубах, особливо якщо нещодавно були пломби чи є приховані проблеми.

Лайфхак: за кілька тижнів до подорожі відвідайте стоматолога.

Навіть найдовший переліт може пройти без наслідків для здоров’я, якщо дотримуватись простих порад і уважно ставитись до свого самопочуття. Бережіть себе і нехай будь-які подорожі будуть тільки в радість!