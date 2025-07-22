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Здоровʼя 24 Здорове життя Як пережити довгий авіапереліт без шкоди для здоровʼя
22 липня, 22:20
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Як пережити довгий авіапереліт без шкоди для здоровʼя

Олександр Бевза
Основні тези
  • Тривалі авіаперельоти можуть викликати медичні проблеми, такі як тромбоз і стрес, тому важливо рухатися, пити воду та уникати снодійних.
  • Для запобігання травмам під час турбулентності рекомендується завжди бути пристебнутим, а для боротьби зі зміною часових поясів – адаптуватися до місцевого режиму.
  • Зволоження важливе через сухість повітря в літаку; рекомендується пити більше води і використовувати зволожувачі для слизових.

Тривалі перельоти – це справжнє випробування не тільки для нервів, а й для організму. Багатьом знайоме відчуття втоми після кількох годин у тісному кріслі, збитого режиму сну й сухого повітря в салоні.

Лікарі нагадують: щоб подорож не обернулася медичними неприємностями, важливо заздалегідь знати про потенційні ризики та способи їх уникнення, пише 24 Канал з посилання на Cosmos.

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Згідно з дослідженням, багатогодинні перельоти можуть призводити до низки проблем – від утворення тромбів до стресу. Експерти провідних клінік Австралії діляться порадами, як захистити себе в небі.

Ризик тромбозу: чому важливо рухатися

Одна з найсерйозніших небезпек при тривалому сидінні – венозна тромбоемболія, яка включає тромбоз глибоких вен і тромбоемболію легеневої артерії. Такі ускладнення можуть бути смертельними.

Не варто думати, що у бізнес-класі людина захищена від тромбів. Якщо ви нерухомі, ризик існує у будь-якому салоні, 
– пояснює лікар Сонні Лау.

Що робити:

  • Вставайте та прогулюйтесь у проході хоча б раз на годину.
  • Одягайте компресійні панчохи.
  • Не приймайте снодійне.
  • Пийте більше води.

Турбулентність: пристібайтеся завжди

Випадки серйозних травм через неочікувану турбулентність – на жаль, не рідкість. Різкі перепади висоти можуть призвести до забоїв і переломів, навіть якщо індикатор ременя безпеки вимкнений.

"Найнебезпечніше – коли пасажири відстібаються й при раптовому падінні вдаряються об стелю", – попереджає лікарка Дебора Міллс.

Висновок: не знімайте ремінь безпеки, доки ви в кріслі, навіть якщо здається, що все спокійно.

Зміна часових поясів і джетлаг

Перельоти через кілька часових поясів збивають внутрішній годинник, викликаючи безсоння, слабкість і порушення травлення.

Поради щодо адаптації:

  • Намагайтеся поспати під час польоту.
  • Після прильоту більше гуляйте на сонці, переходьте на місцевий режим харчування та сну.
  • У перший день уникайте насиченого графіка і не сідайте одразу за кермо.

Боротьба зі зневодненням

Повітря в літаку дуже сухе (вологість лише 5 – 15%), а кава й алкоголь лише посилюють втрату рідини. Багато хто навмисно п'є менше, щоб не турбувати сусідів, але це може зашкодити.

Як допомогти організму:

  • Зволожуйте слизові (бальзам для губ, сольовий спрей для носа).
  • Частіше пийте чисту воду.

Зубний біль на висоті

Перепади тиску можуть спричинити біль у зубах, особливо якщо нещодавно були пломби чи є приховані проблеми.

Лайфхак: за кілька тижнів до подорожі відвідайте стоматолога.

Навіть найдовший переліт може пройти без наслідків для здоров’я, якщо дотримуватись простих порад і уважно ставитись до свого самопочуття. Бережіть себе і нехай будь-які подорожі будуть тільки в радість!

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