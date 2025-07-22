Как пережить долгий авиаперелет без вреда для здоровья
- Длительные авиаперелеты могут вызвать медицинские проблемы, такие как тромбоз и стресс, поэтому важно двигаться, пить воду и избегать снотворных.
- Для предотвращения травм во время турбулентности рекомендуется всегда быть пристегнутым, а для борьбы со сменой часовых поясов – адаптироваться к местному режиму.
- Увлажнение важно из-за сухости воздуха в самолете; рекомендуется пить больше воды и использовать увлажнители для слизистых.
Длительные перелеты – это настоящее испытание не только для нервов, но и для организма. Многим знакомо ощущение усталости после нескольких часов в тесном кресле, сбитого режима сна и сухого воздуха в салоне.
Врачи напоминают: чтобы путешествие не обернулось медицинскими неприятностями, важно заранее знать о потенциальных рисках и способах их избежания, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmos.
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Согласно исследованию, многочасовые перелеты могут приводить к ряду проблем – от образования тромбов до стресса. Эксперты ведущих клиник Австралии делятся советами, как защитить себя в небе.
Риск тромбоза: почему важно двигаться
Одна из самых серьезных опасностей при длительном сидении – венозная тромбоэмболия, которая включает тромбоз глубоких вен и тромбоэмболию легочной артерии. Такие осложнения могут быть смертельными.
Не стоит думать, что в бизнес-классе человек защищен от тромбов. Если вы неподвижны, риск существует в любом салоне,
– объясняет врач Сонни Лау.
Что делать:
- Вставайте и прогуливайтесь в проходе хотя бы раз в час.
- Надевайте компрессионные чулки.
- Не принимайте снотворное.
- Пейте больше воды.
Турбулентность: пристегивайтесь всегда
Случаи серьезных травм из-за неожиданной турбулентности – к сожалению, не редкость. Резкие перепады высоты могут привести к ушибам и переломам, даже если индикатор ремня безопасности выключен.
"Самое опасное – когда пассажиры отстегиваются и при внезапном падении ударяются о потолок", – предупреждает врач Дебора Миллс.
Вывод: не снимайте ремень безопасности, пока вы в кресле, даже если кажется, что все спокойно.
Смена часовых поясов и джетлаг
Перелеты через несколько часовых поясов сбивают внутренние часы, вызывая бессонницу, слабость и нарушение пищеварения.
Советы по адаптации:
- Старайтесь поспать во время полета.
- После прилета больше гуляйте на солнце, переходите на местный режим питания и сна.
- В первый день избегайте насыщенного графика и не садитесь сразу за руль.
Борьба с обезвоживанием
Воздух в самолете очень сухой (влажность всего 5 – 15%), а кофе и алкоголь только усиливают потерю жидкости. Многие намеренно пьют меньше, чтобы не беспокоить соседей, но это может навредить.
Как помочь организму:
- Увлажняйте слизистые (бальзам для губ, солевой спрей для носа).
- Чаще пейте чистую воду.
Зубная боль на высоте
Перепады давления могут вызвать боль в зубах, особенно если недавно были пломбы или есть скрытые проблемы.
Лайфхак: за несколько недель до путешествия посетите стоматолога.
Даже самый длинный перелет может пройти без последствий для здоровья, если придерживаться простых советов и внимательно относиться к своему самочувствию. Берегите себя и пусть любые путешествия будут только в радость!
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