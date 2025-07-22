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Здоровье 24 Здоровая жизнь Как пережить долгий авиаперелет без вреда для здоровья
22 июля, 22:20
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Как пережить долгий авиаперелет без вреда для здоровья

Александр Бевза
Основні тези
  • Длительные авиаперелеты могут вызвать медицинские проблемы, такие как тромбоз и стресс, поэтому важно двигаться, пить воду и избегать снотворных.
  • Для предотвращения травм во время турбулентности рекомендуется всегда быть пристегнутым, а для борьбы со сменой часовых поясов – адаптироваться к местному режиму.
  • Увлажнение важно из-за сухости воздуха в самолете; рекомендуется пить больше воды и использовать увлажнители для слизистых.

Длительные перелеты – это настоящее испытание не только для нервов, но и для организма. Многим знакомо ощущение усталости после нескольких часов в тесном кресле, сбитого режима сна и сухого воздуха в салоне.

Врачи напоминают: чтобы путешествие не обернулось медицинскими неприятностями, важно заранее знать о потенциальных рисках и способах их избежания, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmos.

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Согласно исследованию, многочасовые перелеты могут приводить к ряду проблем – от образования тромбов до стресса. Эксперты ведущих клиник Австралии делятся советами, как защитить себя в небе.

Риск тромбоза: почему важно двигаться

Одна из самых серьезных опасностей при длительном сидении – венозная тромбоэмболия, которая включает тромбоз глубоких вен и тромбоэмболию легочной артерии. Такие осложнения могут быть смертельными.

Не стоит думать, что в бизнес-классе человек защищен от тромбов. Если вы неподвижны, риск существует в любом салоне, 
– объясняет врач Сонни Лау.

Что делать:

  • Вставайте и прогуливайтесь в проходе хотя бы раз в час.
  • Надевайте компрессионные чулки.
  • Не принимайте снотворное.
  • Пейте больше воды.

Турбулентность: пристегивайтесь всегда

Случаи серьезных травм из-за неожиданной турбулентности – к сожалению, не редкость. Резкие перепады высоты могут привести к ушибам и переломам, даже если индикатор ремня безопасности выключен.

"Самое опасное – когда пассажиры отстегиваются и при внезапном падении ударяются о потолок", – предупреждает врач Дебора Миллс.

Вывод: не снимайте ремень безопасности, пока вы в кресле, даже если кажется, что все спокойно.

Смена часовых поясов и джетлаг

Перелеты через несколько часовых поясов сбивают внутренние часы, вызывая бессонницу, слабость и нарушение пищеварения.

Советы по адаптации:

  • Старайтесь поспать во время полета.
  • После прилета больше гуляйте на солнце, переходите на местный режим питания и сна.
  • В первый день избегайте насыщенного графика и не садитесь сразу за руль.

Борьба с обезвоживанием

Воздух в самолете очень сухой (влажность всего 5 – 15%), а кофе и алкоголь только усиливают потерю жидкости. Многие намеренно пьют меньше, чтобы не беспокоить соседей, но это может навредить.

Как помочь организму:

  • Увлажняйте слизистые (бальзам для губ, солевой спрей для носа).
  • Чаще пейте чистую воду.

Зубная боль на высоте

Перепады давления могут вызвать боль в зубах, особенно если недавно были пломбы или есть скрытые проблемы.

Лайфхак: за несколько недель до путешествия посетите стоматолога.

Даже самый длинный перелет может пройти без последствий для здоровья, если придерживаться простых советов и внимательно относиться к своему самочувствию. Берегите себя и пусть любые путешествия будут только в радость!

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