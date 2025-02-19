Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я 19 лютого, виробники домовилися знизити відпускні ціни на 100 найпопулярніших позицій на 30%, передає 24 Канал.

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На які ліки знизиться ціна

До списку цих лікарських засобів увійшли препарати, які, згідно з аналітичними дослідженнями, найчастіше купують українці. Зокрема: 20 препаратів від фармацевтичної компанії "Дарниця", 17 – від "Фармак", 22 позиції – від Київського вітамінного заводу, 5 – від "Кусум Фарм", 6 – від "Юрія-Фарм", 8 – від корпорації "Артеріум", 2 – від фармацевтичної фабрики "Віола", 3 – від Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу та 10 – від компанії "ІнтерХім".

Серед ліків, які подешевшають, будуть засоби від кашлю та застудних захворювань, антигістамінні препарати, засоби протизапальної та протиревматичної дії, вітаміни й мікроелементи, препарати для контролю артеріального тиску, противиразкові засоби, заспокійливі препарати, очні краплі, назальні спреї та багато інших. Детальний перелік можна переглянути за посиланням або знайти у списку нижче.