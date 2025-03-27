Переведення годинників і ризики серцевих нападів та депресії – який зв'язок

Переведення годинників на літній час стосується мільйонів людей, змушуючи їх змінювати свої біоритми і переживати різні емоційні та фізіологічні наслідки. Зміна часу усе ж має вплив на здоров'я та моральний стан людей.

Хоча в перші дні після переведення годинників можна відчути лише легку втому і зниження настрою, насправді наслідки цієї зміни можуть бути набагато глибшими і тривалішими. 24 Канал з посиланням на Johns Hopkins розповідає, чому переведення годинників може бути шкідливим для здоров'я та психологічного стану, і що можна зробити, щоб пом'якшити ці небажані стани.

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Підвищення ризику для здоров'я

Дослідження показали, що після переходу на літній час ризики серцевих нападів і інсультів зростають. Це пов'язано з підвищенням рівня стресу в організмі, збільшенням рівня запальних маркерів.

Крім того, є дані, що після переведення годинників частіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди, зокрема смертельні, адже зміна часу порушує звичний режим сну і підвищує ризик сонливості на дорогах.

Погіршення сну та порушення біоритмів

Одна з найбільших проблем, пов'язаних з переходом на літній час, – це порушення циркадних ритмів. Сонце є найпотужнішим регулятором наших внутрішніх годинників, і збільшення кількості світла увечері може зробити сон важчим, що погіршує його якість. Крім того, нам стає недоступним ранкове світло, яке власне і допомагає нам прокидатися й активовує біологічні процеси в організмі. Саме тому ми стаємо сонливими і відчуваємо втому упродовж дня, що впливає на нашу продуктивність та настрій.

Зменшення тривалості сну – більше ризиків

Недосипання є одним із найбільших наслідків переходу на літній час. Це не тільки знижує нашу здатність до концентрації, але й має довгострокові наслідки для здоров'я.

Важливо. Нестача сну може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння, погіршення психічного здоров'я. Особливо негативно цей ефект позначається на підлітках, які через відсутність сну мають проблеми з поведінкою, навчанням, увагою та здоров'ям.

Чи стане літній час постійним

Існує думка про можливість введення постійного літнього часу, яка підтримується деякими політиками. Однак, імовірно, це лише погіршить ситуацію, адже це ще більше порушить природні біоритми людей.

Американська академія медицини сну виступає за скасування літнього часу і повернення до постійного стандартного часу, оскільки це сприятиме кращому психічному та фізичному здоров'ю населення.

Як адаптуватися до змін

Незважаючи на всі негативні наслідки, більшість людей можуть адаптуватися до переведення годинників впродовж кількох днів. Для полегшення цього процесу фахівці радять поступово змінювати час сну та пробудження.

Порада. За день до зміни годинників варто навести будильник на одну годину вперед і намагатися виходити на свіже повітря вранці для отримання природного світла.