Перевод часов и риски сердечных приступов и депрессии – какая связь

Перевод часов на летнее время касается миллионов людей, заставляя их менять свои биоритмы и переживать различные эмоциональные и физиологические последствия. Изменение времени все же имеет влияние на здоровье и моральное состояние людей.

Хотя в первые дни после перевода часов можно почувствовать лишь легкую усталость и снижение настроения, на самом деле последствия этого изменения могут быть гораздо глубже и продолжительнее. 24 Канал со ссылкой на Johns Hopkins рассказывает, почему перевод часов может быть вредным для здоровья и психологического состояния, и что можно сделать, чтобы смягчить эти нежелательные состояния.

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Повышение риска для здоровья

Исследования показали, что после перехода на летнее время риски сердечных приступов и инсультов возрастают. Это связано с повышением уровня стресса в организме, увеличением уровня воспалительных маркеров.

Кроме того, есть данные, что после перевода часов чаще случаются дорожно-транспортные происшествия, в частности смертельные, ведь смена времени нарушает привычный режим сна и повышает риск сонливости на дорогах.

Ухудшение сна и нарушение биоритмов

Одна из самых больших проблем, связанных с переходом на летнее время, – это нарушение циркадных ритмов. Солнце является самым мощным регулятором наших внутренних часов, и увеличение количества света вечером может сделать сон тяжелее, что ухудшает его качество. Кроме того, нам становится недоступным утренний свет, который собственно и помогает нам просыпаться и активирует биологические процессы в организме. Именно поэтому мы становимся сонливыми и чувствуем усталость в течение дня, что влияет на нашу производительность и настроение.

Уменьшение продолжительности сна – больше рисков

Недосыпание является одним из самых больших последствий перехода на летнее время. Это не только снижает нашу способность к концентрации, но и имеет долгосрочные последствия для здоровья.

Важно. Недостаток сна может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, ухудшения психического здоровья. Особенно негативно этот эффект сказывается на подростках, которые из-за отсутствия сна имеют проблемы с поведением, обучением, вниманием и здоровьем.

Станет ли летнее время постоянным

Существует мнение о возможности введения постоянного летнего времени, которое поддерживается некоторыми политиками. Однако, вероятно, это только ухудшит ситуацию, ведь это еще больше нарушит естественные биоритмы людей.

Американская академия медицины сна выступает за отмену летнего времени и возвращение к постоянному стандартному времени, поскольку это будет способствовать лучшему психическому и физическому здоровью населения.

Как адаптироваться к изменениям

Несмотря на все негативные последствия, большинство людей могут адаптироваться к переводу часов в течение нескольких дней. Для облегчения этого процесса специалисты советуют постепенно менять время сна и пробуждения.

Совет. За день до смены часов стоит навести будильник на один час вперед и стараться выходить на свежий воздух утром для получения естественного света.