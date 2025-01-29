Клінічні дослідження та ефективність

Дослідження показали, що щотижневі ін'єкції семаглутиду упродовж визначеного періоду знижують ризик розвитку хронічної хвороби нирок на 24% у пацієнтів із діабетом, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Також препарат на 5% зменшує ймовірність розвитку ниркової недостатності та смертності від серцево-судинних захворювань.

За словами голови компанії Novo Nordisk Стівена Гофа, клінічне дослідження було зупинене достроково через швидке досягнення позитивних результатів, а побічних ефектів не виявлено. Відтак, розробники планують додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти механізм дії препарату.

Схуднення як побічний ефект

Препарати Оземпік та Вегові упродовж останніх років залишалися дефіцитними через високу популярність, адже одним із їхніх побічних ефектів є втрата ваги.

Навіть незначне зниження ваги може покращити загальне самопочуття, рівень енергії та емоційну стабільність пацієнтів. Хоча зараз препарати стали доступнішими, попит на них залишається високим.