Клинические исследования и эффективность

Исследования показали, что еженедельные инъекции семаглутида в течение определенного периода снижают риск развития хронической болезни почек на 24% у пациентов с диабетом, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Также препарат на 5% уменьшает вероятность развития почечной недостаточности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам главы компании Novo Nordisk Стивена Гофа, клиническое исследование было остановлено досрочно из-за быстрого достижения положительных результатов, а побочных эффектов не обнаружено. Поэтому, разработчики планируют дополнительные исследования, чтобы лучше понять механизм действия препарата.

Похудение как побочный эффект

Препараты Оземпик и Вегови на протяжении последних лет оставались дефицитными из-за высокой популярности, ведь одним из их побочных эффектов является потеря веса.

Даже незначительное снижение веса может улучшить общее самочувствие, уровень энергии и эмоциональную стабильность пациентов. Хотя сейчас препараты стали более доступными, спрос на них остается высоким.