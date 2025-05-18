Кому краще допомагають ліки від зайвої ваги як Ozempic
- Препарати для схуднення, такі як Ozempic і Wegovy, виявляють більшу ефективність у жінок порівняно з чоловіками.
- Можливими причинами різниці в ефективності є відмінності у дозуванні, типах жиру, мотивації, а також вплив гормону естрогену на рецептор GLP-1, який впливає на апетит.
Препарати для схуднення, зокрема Ozempic і Wegovy, останніми роками активно досліджують не лише як засоби боротьби з ожирінням і діабетом, а й у контексті інших станів – від зниження потягу до алкоголю до профілактики хвороби Альцгеймера. Тепер учені помітили ще один важливий аспект.
Виявилось, що ці медикаменти в середньому ефективніше працюють у жінок, ніж у чоловіків. Цей висновок зроблено на основі нового дослідження, опублікованого в The New England Journal of Medicine, повідомляє 24 Канал.
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Деталі дослідження
Науковці вивчали вплив двох препаратів – семаглутиду та тирзепатиду – на процес зниження ваги у 750 людей із ожирінням. Учасників випадково розділили на групи, кожна з яких отримувала максимально дозволену дозу одного з препаратів. Результати виявилися несподіваними.
У середньому жінки втрачали більше ваги, ніж чоловіки. Так, ті, хто приймав семаглутид, схудли на 11% від своєї початкової ваги, тоді як чоловіки – на 8%,
– ідеться у дослідженні.
Цікаво, що при застосуванні тирзепатиду показники ще вищі: 28% проти 19% відповідно.
Чому ж така різниця
Експертки вважають, що причин може бути кілька. Професорка медицини Нью-Йоркського університету Мелані Джей зазначає, що серед факторів:
- відмінності в дозуванні (жінки зазвичай легші, але доза та сама),
- у типах жиру (жінки мають більше підшкірного, чоловіки — вісцерального),
- а також у мотивації. Жінки, які частіше стикаються з соціальним тиском щодо зовнішності, можуть наполегливіше дотримуватись рекомендацій, навіть попри побічні ефекти.
"Чимало чоловіків казали, що не можуть терпіти нудоту або закрепи. А жінки зазвичай знаходили спосіб впоратися з цим", – поділилася досвідом докторка Джей.
Особливості гормонального фону
Ще одну потенційну причину назвала професорка молекулярної медицини Кароліна Скібіцька. На її думку, роль може відігравати гормон естроген, концентрація якого в жінок вища. Його взаємодія з рецептором GLP-1, який впливає на апетит, імовірно, посилює ефективність препарату – хоча механізм цього процесу ще до кінця не вивчений.
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