Кому краще допомагають ліки від зайвої ваги як Ozempic

Препарати для схуднення, зокрема Ozempic і Wegovy, останніми роками активно досліджують не лише як засоби боротьби з ожирінням і діабетом, а й у контексті інших станів – від зниження потягу до алкоголю до профілактики хвороби Альцгеймера. Тепер учені помітили ще один важливий аспект.

Виявилось, що ці медикаменти в середньому ефективніше працюють у жінок, ніж у чоловіків. Цей висновок зроблено на основі нового дослідження, опублікованого в The New England Journal of Medicine, повідомляє 24 Канал.

Деталі дослідження

Науковці вивчали вплив двох препаратів – семаглутиду та тирзепатиду – на процес зниження ваги у 750 людей із ожирінням. Учасників випадково розділили на групи, кожна з яких отримувала максимально дозволену дозу одного з препаратів. Результати виявилися несподіваними.

У середньому жінки втрачали більше ваги, ніж чоловіки. Так, ті, хто приймав семаглутид, схудли на 11% від своєї початкової ваги, тоді як чоловіки – на 8%,

– ідеться у дослідженні.

Цікаво, що при застосуванні тирзепатиду показники ще вищі: 28% проти 19% відповідно.

Чому ж така різниця

Експертки вважають, що причин може бути кілька. Професорка медицини Нью-Йоркського університету Мелані Джей зазначає, що серед факторів:

відмінності в дозуванні (жінки зазвичай легші, але доза та сама),

у типах жиру (жінки мають більше підшкірного, чоловіки — вісцерального),

а також у мотивації. Жінки, які частіше стикаються з соціальним тиском щодо зовнішності, можуть наполегливіше дотримуватись рекомендацій, навіть попри побічні ефекти.

"Чимало чоловіків казали, що не можуть терпіти нудоту або закрепи. А жінки зазвичай знаходили спосіб впоратися з цим", – поділилася досвідом докторка Джей.

Особливості гормонального фону

Ще одну потенційну причину назвала професорка молекулярної медицини Кароліна Скібіцька. На її думку, роль може відігравати гормон естроген, концентрація якого в жінок вища. Його взаємодія з рецептором GLP-1, який впливає на апетит, імовірно, посилює ефективність препарату – хоча механізм цього процесу ще до кінця не вивчений.