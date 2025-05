Кому лучше помогают лекарства от лишнего веса как Ozempic

Препараты для похудения, в частности Ozempic и Wegovy, в последние годы активно исследуют не только как средства борьбы с ожирением и диабетом, но и в контексте других состояний –от снижения влечения к алкоголю до профилактики болезни Альцгеймера. Теперь ученые заметили еще один важный аспект.

Оказалось, что эти медикаменты в среднем эффективнее работают у женщин, чем у мужчин. Этот вывод сделан на основе нового исследования, опубликованного в The New England Journal of Medicine, сообщает 24 Канал.

Детали исследования

Ученые изучали влияние двух препаратов – семаглутида и тирзепатида – на процесс снижения веса у 750 людей с ожирением. Участников случайно разделили на группы, каждая из которых получала максимально разрешенную дозу одного из препаратов. Результаты оказались неожиданными.

В среднем женщины теряли больше веса, чем мужчины. Так, те, кто принимал семаглутид, похудели на 11% от своего первоначального веса, тогда как мужчины – на 8%,

– говорится в исследовании.

Интересно, что при применении тирзепатида показатели еще выше: 28% против 19% соответственно.

Почему же такая разница

Эксперты считают, что причин может быть несколько. Профессор медицины Нью-Йоркского университета Мелани Джей отмечает, что среди факторов:

различия в дозировке (женщины обычно легче, но доза та же),

в типах жира (женщины имеют больше подкожного, мужчины - висцерального),

а также в мотивации. Женщины, которые чаще сталкиваются с социальным давлением относительно внешности, могут настойчивее придерживаться рекомендаций, даже несмотря на побочные эффекты.

"Многие мужчины говорили, что не могут терпеть тошноту или запоры. А женщины обычно находили способ справиться с этим", – поделилась опытом докторка Джей.

Особенности гормонального фона

Еще одну потенциальную причину назвала профессор молекулярной медицины Каролина Скибицкая. По ее мнению, роль может играть гормон эстроген, концентрация которого у женщин выше. Его взаимодействие с рецептором GLP-1, который влияет на аппетит, вероятно, усиливает эффективность препарата – хотя механизм этого процесса еще до конца не изучен.