Кому лучше помогают лекарства от лишнего веса как Ozempic
- Препараты для похудения, такие как Ozempic и Wegovy, проявляют большую эффективность у женщин по сравнению с мужчинами.
- Возможными причинами разницы в эффективности являются различия в дозировке, типах жира, мотивации, а также влияние гормона эстрогена на рецептор GLP-1, который влияет на аппетит.
Препараты для похудения, в частности Ozempic и Wegovy, в последние годы активно исследуют не только как средства борьбы с ожирением и диабетом, но и в контексте других состояний –от снижения влечения к алкоголю до профилактики болезни Альцгеймера. Теперь ученые заметили еще один важный аспект.
Оказалось, что эти медикаменты в среднем эффективнее работают у женщин, чем у мужчин. Этот вывод сделан на основе нового исследования, опубликованного в The New England Journal of Medicine, сообщает 24 Канал.
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Детали исследования
Ученые изучали влияние двух препаратов – семаглутида и тирзепатида – на процесс снижения веса у 750 людей с ожирением. Участников случайно разделили на группы, каждая из которых получала максимально разрешенную дозу одного из препаратов. Результаты оказались неожиданными.
В среднем женщины теряли больше веса, чем мужчины. Так, те, кто принимал семаглутид, похудели на 11% от своего первоначального веса, тогда как мужчины – на 8%,
– говорится в исследовании.
Интересно, что при применении тирзепатида показатели еще выше: 28% против 19% соответственно.
Почему же такая разница
Эксперты считают, что причин может быть несколько. Профессор медицины Нью-Йоркского университета Мелани Джей отмечает, что среди факторов:
- различия в дозировке (женщины обычно легче, но доза та же),
- в типах жира (женщины имеют больше подкожного, мужчины - висцерального),
- а также в мотивации. Женщины, которые чаще сталкиваются с социальным давлением относительно внешности, могут настойчивее придерживаться рекомендаций, даже несмотря на побочные эффекты.
"Многие мужчины говорили, что не могут терпеть тошноту или запоры. А женщины обычно находили способ справиться с этим", – поделилась опытом докторка Джей.
Особенности гормонального фона
Еще одну потенциальную причину назвала профессор молекулярной медицины Каролина Скибицкая. По ее мнению, роль может играть гормон эстроген, концентрация которого у женщин выше. Его взаимодействие с рецептором GLP-1, который влияет на аппетит, вероятно, усиливает эффективность препарата – хотя механизм этого процесса еще до конца не изучен.
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