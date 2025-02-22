Сповільнити появу сивини допоможе конкретний перелік овочів
- Вчені виявили, що антиоксидант лютеолін, який міститься в деяких овочах, може уповільнити процес появи сивини, особливо при зовнішньому застосуванні.
- Лютеолін міститься в радіккіо, зелених перцях, артишоках, броколі, гарбузі та селері, і дослідження тривають для підтвердження його впливу на людей.
Поява сивини природний процес, який відбувається з віком. Однак вчені припускають, що антиоксидант лютеолін, який міститься у деяких овочах, може допомогти уповільнити цей процес.
Дослідження впливу лютеоліну
Такий висновок зробили науковці в дослідженні, опублікованому в журналі MDPI, інформує 24 Канал. В експерименті, проведеному на мишах, вчені досліджували механізм посивіння шерсті.
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Тварин розділили на дві групи:
- одна отримувала лютеолін внутрішньо впродовж 16-ти тижнів,
- а інша – зовнішнє лікування антиоксидантами гесперетином або діосметином.
Результати показали, що у мишей, які приймали лютеолін, процес посивіння сповільнився. Учені зафіксували зменшення кількості клітин із маркером старіння, що свідчить про позитивний вплив речовини на стовбурові клітини шкіри.
Зауважте. Зовнішнє застосування лютеоліну дало навіть кращі результати.
Водночас гесперетин і діосметин не показали такого ж ефекту, а механізм впливу лютеоліну на цей процес залишається нез'ясованим.
Чи може лютеолін допомогти людям
В яких продуктах міститься лютеолін
За словами дієтологині Карен Берг, лютеолін міститься у багатьох продуктах рослинного походження та має протизапальні властивості. Найбільше цієї речовини можна знайти в радіккіо (цикорному салаті), а також у зелених перцях (зокрема солодкому, серрано, халапеньо). Артишоки, броколі, гарбуз і селера також є багатими джерелами лютеоліну.
Науковці продовжують вивчати потенційний вплив цієї речовини на процеси старіння, що може стати основою для нових методів боротьби із сивиною.
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