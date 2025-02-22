Замедлить появление седины поможет конкретный перечень овощей

Появление седины естественный процесс, который происходит с возрастом. Однако ученые предполагают, что антиоксидант лютеолин, который содержится в некоторых овощах, может помочь замедлить этот процесс.

Исследование влияния лютеолина

Такой вывод сделали ученые в исследовании, опубликованном в журнале MDPI, информирует 24 Канал. В эксперименте, проведенном на мышах, ученые исследовали механизм поседения шерсти.

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Животных разделили на две группы:

одна получала лютеолин внутренне в течение 16-ти недель,

а другая – наружное лечение антиоксидантами гесперетином или диосметином.

Результаты показали, что у мышей, которые принимали лютеолин, процесс поседения замедлился. Ученые зафиксировали уменьшение количества клеток с маркером старения, что свидетельствует о положительном влиянии вещества на стволовые клетки кожи.

Заметьте. Наружное применение лютеолина дало даже лучшие результаты.

В то же время гесперетин и диосметин не показали такого же эффекта, а механизм влияния лютеолина на этот процесс остается невыясненным.

Может ли лютеолин помочь людям Пока что исследование проводилось только на мышах и человеческих клетках в лабораторных условиях, поэтому влияние лютеолина на седину у людей еще не подтверждено. Будущие научные работы могут дать ответ на вопрос, способен ли этот антиоксидант замедлить процесс поседения волос у людей и какие дозы будут эффективными.

В каких продуктах содержится лютеолин

По словам диетолога Карен Берг, лютеолин содержится во многих продуктах растительного происхождения и обладает противовоспалительными свойствами. Больше всего этого вещества можно найти в радиккио (цикорном салате), а также в зеленых перцах (в частности сладком, серрано, халапеньо). Артишоки, брокколи, тыква и сельдерей также являются богатыми источниками лютеолина.

Ученые продолжают изучать потенциальное влияние этого вещества на процессы старения, что может стать основой для новых методов борьбы с сединой.