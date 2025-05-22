Риси характеру людини впливають на якість сну: в кого найвищий ризик безсоння

Попри те, що безсоння є одним із найпоширеніших і найкраще вивчених порушень сну, точні причини, через які деякі люди схильні до нього більше, ніж інші, досі залишаються невідомими. Однак науковці з Бразилії зробили свій внесок у розуміння цієї проблеми: їм вдалося з’ясувати, що певні риси характеру можуть як підвищувати ризик розвитку безсоння, так і знижувати його.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, безсоння вражає від 10 до 30% населення планети, а в окремих країнах цей показник сягає 50 – 60%, повідомляє 24 Канал з посилання на Journal of Sleep Research.

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Дослідження довели, що хронічний брак сну та регулярне безсоння порушують процеси очищення мозку від токсинів, що негативно впливає на його роботу. Крім того, такі розлади підвищують ймовірність розвитку діабету, серцево-судинних захворювань, психічних розладів і суттєво погіршують якість життя.

Нове дослідження безсоння

Щоб зрозуміти, чому деякі люди частіше страждають від безсоння, група науковців під керівництвом Барбари Араужу Конвей з Університету Сан-Паулу (Бразилія) дослідила дані 595 дорослих віком від 18 до 59 років. У дослідженні брали участь як люди з діагностованим безсонням, так і здорові добровольці.

Всім учасникам запропонували пройти опитувальник для визначення особистісних рис за методикою "Велика п’ятірка", а також тести на вираженість симптомів безсоння та низку інших психологічних параметрів.

Які риси характеру впливають на безсоння

Результати показали: серед людей із безсонням частіше зустрічався високий рівень невротизму – риси, пов’язаної з емоційною нестабільністю, тривожністю й схильністю до негативних переживань. Понад 60% людей із розладами сну мали яскраво виражений невротизм, тоді як серед здорових цей показник становив лише 32%.

Відкритість до нового досвіду – такі риси, як допитливість і гнучкість мислення – навпаки, знижувала ймовірність безсоння. З усіх рис "Великої п’ятірки" лише екстраверсія не продемонструвала помітних відмінностей між групами.

Додатковий статистичний аналіз показав, що посередником між невротизмом і безсонням є тривожність. Тобто порушення сну були пов’язані насамперед із рівнем тривожності, характерним для людей з високим невротизмом, а не з самим невротизмом. Водночас депресія не мала прямого впливу на якість сну.

Яке це має значення

Наукова стаття підкреслює важливість врахування індивідуальних психологічних особливостей і рівня тривожності при діагностиці й виборі терапії безсоння. Хоча когнітивно-поведінкова терапія нині вважається ефективним методом лікування, її успішність може залежати від особистісних характеристик пацієнта.

Результати цього дослідження відкривають нові перспективи для персоналізованих психотерапевтичних підходів, які враховують не лише специфіку порушень сну, а й психологічний профіль людини.