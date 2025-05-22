Черты характера человека влияют на качество сна: у кого самый высокий риск бессонницы

Несмотря на то, что бессонница является одним из самых распространённых и лучше всего изученных нарушений сна, точные причины, по которым некоторые люди склонны к ней больше, чем другие, до сих пор остаются неизвестными. Однако учёные из Бразилии внесли свой вклад в понимание этой проблемы: им удалось выяснить, что определённые черты характера могут как повышать риск развития бессонницы, так и снижать его.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, бессонница поражает от 10 до 30% населения планеты, а в отдельных странах этот показатель достигает 50 – 60%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Sleep Research.

Также на тему Еще 5 минут: почему лучше не откладывать будильник

Исследования доказали, что хронический недостаток сна и регулярная бессонница нарушают процессы очищения мозга от токсинов, что негативно влияет на его работу. Кроме того, такие расстройства повышают вероятность развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств и существенно ухудшают качество жизни.

Новое исследование бессонницы

Чтобы понять, почему некоторые люди чаще страдают от бессонницы, группа ученых под руководством Барбары Араужу Конвей из Университета Сан-Паулу (Бразилия) исследовала данные 595 взрослых в возрасте от 18 до 59 лет. В исследовании участвовали как люди с диагностированной бессонницей, так и здоровые добровольцы.

Всем участникам предложили пройти опросник для определения личностных черт по методике "Большая пятерка", а также тесты на выраженность симптомов бессонницы и ряд других психологических параметров.

Какие черты характера влияют на бессонницу

Результаты показали: среди людей с бессонницей чаще встречался высокий уровень невротизма – черты, связанной с эмоциональной нестабильностью, тревожностью и склонностью к негативным переживаниям. Более 60% людей с расстройствами сна имели ярко выраженный невротизм, тогда как среди здоровых этот показатель составлял лишь 32%.

Открытость к новому опыту – такие черты, как любознательность и гибкость мышления – наоборот, снижала вероятность бессонницы. Из всех черт "Большой пятерки" только экстраверсия не продемонстрировала заметных различий между группами.

Дополнительный статистический анализ показал, что посредником между невротизмом и бессонницей является тревожность. То есть нарушения сна были связаны прежде всего с уровнем тревожности, характерным для людей с высоким невротизмом, а не с самим невротизмом. В то же время депрессия не имела прямого влияния на качество сна.

Какое это имеет значение

Научная статья подчеркивает важность учета индивидуальных психологических особенностей и уровня тревожности при диагностике и выборе терапии бессонницы. Хотя когнитивно-поведенческая терапия в настоящее время считается эффективным методом лечения, ее успешность может зависеть от личностных характеристик пациента.

Результаты этого исследования открывают новые перспективы для персонализированных психотерапевтических подходов, которые учитывают не только специфику нарушений сна, но и психологический профиль человека.