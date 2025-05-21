За даними дослідження спеціалістів, більше ніж половина людей використовують функцію відкладеного сигналу під час пробудження. У середньому щоранку витрачається близько 10,8 хвилини на так званий "фрагментований сон" до остаточного пробудження. Та експерти наголошують: ця звичка може нашкодити, повідомляє 24 Канал з посилання на Scientific Reports.

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Як часто люди відкладають будильник

У дослідженні учасників розділили на три групи за частотою використання функції "відкласти":

Рідко – 1 – 2 рази, приблизно 3 хвилини додаткового сну;

Середньо – 2 – 3 рази, понад 6 хвилин;

Часто – до 4 разів, що складає до 20 хвилин напівсонного стану між пробудженням і сном.

Жінки частіше за чоловіків намагаються "доспати": у середньому вони використовують повторний сигнал 2,5 раза, чоловіки – 2,3. До того ж у жінок сумарний час такого сну більший – 11,5 проти 10,2 хвилини. Це може бути пов’язано з підвищеною втомлюваністю і частими порушеннями сну, зокрема через хатні обов’язки.

У будні дні відкладають підйом частіше – 2,5 раза, тоді як у вихідні – 2,3. Причина – необхідність рано вставати для роботи чи навчання. На вихідних багато людей взагалі не ставить будильник.

Кількість сну також має значення. Ті, хто спить менше ніж 5 годин, майже не відкладають пробудження – часу на це просто немає. А ось серед тих, хто спить понад 9 годин, повторне натискання будильника зустрічається частіше – до 4 разів за ранок.

Географічні відмінності теж помітні:

У Швеції середня кількість натискань – 2,7, а загальний час "досипу" – 11,7 хвилин.

У США та Німеччині – близько 2,5 раза.

У Японії та Австралії – 2,2 разу, але японці "досплять" лише 9,2 хвилини.

Взимку ця звичка проявляється ще частіше – особливо в грудні (2,62 натискання і 11,83 хвилини сну у північних широтах), а в південній півкулі – в липні. Причина – тривалі, темні ранки, через які складніше прокинутися.

Час відходу до сну та пробудження також впливає на цю звичку. Люди, які лягають спати раніше 20:00, майже не використовують функцію відкладення. Ті ж, хто засинає після 22:00, можуть відкладати пробудження до 5 разів, затягуючи своє остаточне пробудження ще на 26 хвилин. А ті, хто прокидається після полудня, натискають "відкласти" до 7 разів, залишаючись сонними до 37,6 хвилини.

Чому не можна відкладати будильник

Головний висновок: регулярний графік сну знижує потребу у додатковому досипанні. Ті, хто дотримується стабільного розпорядку, рідше відкладають підйом (5–6 разів), на відміну від "сов", які можуть натискати на кнопку до 7 разів і більше.

В останні години перед пробудженням переважає швидкий сон. Повторне натискання будильника перериває важливі фази сну, залишаючи лише поверхневий і неякісний відпочинок,

– зазначає експертка зі сну Ребека Роббінс.

Експерти радять: краще ставити будильник на той час, коли дійсно потрібно вставати, і одразу прокидатися. Хоча коротка дрімота може здатися приємною, часте відкладення перериває фази сну, через що ми стаємо менш бадьорими та уважними. Ваш організм буде вдячний, якщо ви прокинетеся з першим дзвінком будильника.