Міф про повне оновлення клітин кожні 7 років спростовано дослідниками, інформує 24 Канал з посиланням на IFL Science.

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Гіпотеза виникла після дослідження 2005 року, в якому використовували нову методику визначення віку клітин. Один із його авторів, дослідник стовбурових клітин з Каролінського інституту Йонас Фрісен, припустив, що середній вік клітин організму дорослої людини може становити від 7 до 10 років.

Нові дані щодо гіпотези про оновлення клітин

Наразі науковці вважають, якби всі клітини в організмі мали однакову структуру та функції, можна було б припустити, що вони оновлюються синхронно. Проте людське тіло складається з багатьох типів клітин, і кожен з них має свій власний цикл оновлення.

Наприклад, клітини, що вистеляють слизову оболонку шлунка, відновлюються всього за 2 – 3 дні, адже вони постійно контактують із агресивним середовищем шлункової кислоти.

Клітинам шлунково-кишкового тракту потрібно трохи більше часу – 4 – 5 днів. Вони становлять значну частку загального клітинного оновлення організму, оскільки щодня в тілі людини відмирає близько 300 мільярдів клітин.

Натомість еритроцити живуть приблизно 120 днів.

А нейрони, що є основними клітинами нервової системи, можуть функціонувати упродовж усього життя людини, якщо не зазнають пошкоджень.

Таким чином, процес оновлення клітин у тілі відбувається постійно, але з різною швидкістю для різних типів клітин. Тому твердження про повну заміну всіх клітин кожні 7 років є не більше ніж міфом.