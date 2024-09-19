Регулярний чекап не лише допомагає уникнути серйозних проблем, але й сприяє поліпшенню якості життя, про це 24 Каналу розповіла гінекологиня клініки "Оксфорд Медікал" Жанна Кашатін. Рання діагностика є ключовим фактором у запобіганні серйозних гінекологічних захворювань, таких як рак шийки матки, ендометріоз та інших.

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Жанна Кашатін "Чекап – це комплексне медичне обстеження, яке охоплює кілька етапів: огляд у гінеколога, ультразвукове дослідження органів малого таза, лабораторні аналізи та обговорення з лікарем індивідуальних питань."

Чому потрібно робити чекап жіночого здоровʼя

Раннє виявлення захворювань. Багато гінекологічних проблем можуть не мати виражених симптомів на ранніх стадіях. Завдяки чекапу можна вчасно виявити патології й вжити заходів.

Профілактика інфекцій. Лабораторні дослідження на статеві інфекції допомагають уникнути серйозних наслідків, які можуть викликати безпліддя або хронічні запальні процеси.

Збереження гормонального балансу. Комплексне гінекологічне обстеження дає змогу вчасно виявити порушення у роботі гормональної системи, що впливає на самопочуття, зовнішній вигляд і загальний стан здоров’я.

Як часто потрібно проходити чекап жіночого здоровʼя

Жінкам рекомендується відвідувати гінеколога щонайменше раз на рік, навіть за відсутності скарг. Це дає змогу своєчасно діагностувати можливі проблеми, а також підтримувати здоров’я. Особливо важливо проходити чекапи після 40 років, коли організм починає зазнавати гормональних змін, пов’язаних із менопаузою, що може спричинити розвиток хронічних захворювань.

Регулярний чекап допомагає виявити такі патології:

рак шийки матки. Завдяки ПАП-тесту можна виявити передракові зміни клітин і запобігти розвитку онкології;

ендометріоз. Це захворювання часто супроводжується болем і порушеннями менструального циклу, проте може мати безсимптомний перебіг на ранніх стадіях;

поліпи та кісти. Їх своєчасне виявлення допомагає уникнути хірургічного втручання на пізніх стадіях захворювання;

інфекції, що передаються статевим шляхом. Вчасна діагностика запобігає ускладненням та негативному впливу на репродуктивну функцію.

Важливість чекапу в різні періоди життя

Кожен період життя жінки вимагає різного підходу до здоров'я. Наприклад, у молодому віці чекапи допомагають контролювати менструальний цикл та готуватися до майбутньої вагітності, тоді як після 40 років акцент зміщується на контроль гормонального фону та виявлення онкологічних ризиків.

До 30 років: важливо звертати увагу на питання контрацепції, профілактику інфекцій та планування вагітності.

30 – 40 років: чекапи зосереджені на моніторингу змін у гормональному балансі та запобіганні гінекологічних захворювань.

Після 40 років: основний акцент ставиться на ранню діагностику гормональних змін, які можуть спровокувати проблеми з кістками, серцево-судинною системою та психоемоційним станом.

Як підготуватися до чекапу жіночого здоровʼя

Перед візитом до гінеколога слід дотримуватись кількох простих правил.

За 3 – 4 дні до чекапу уникайте статевого життя, не використовуйте вагінальні свічки, спреї чи інші препарати.

Не рекомендується проводити обстеження під час менструації, оскільки це може вплинути на результати аналізів. Найкращий період для проведення обстеження на 7 – 9 день менструального циклу.

Важливо підготувати запитання до лікаря, щоби максимально використати час консультації.

Регулярний чекап у гінеколога є невіддільною частиною турботи про жіноче здоров’я. Він допомагає вчасно виявляти проблеми, які можуть мати серйозні наслідки для організму, та забезпечує можливість підтримувати репродуктивну функцію.