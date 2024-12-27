В Онкологічному центрі імені Слоана-Кеттерінга (MSK) у США було проведено клінічне дослідження, в результаті якого рак прямої кишки зник у всіх учасників завдяки інноваційній імунотерапії, передає 24 Канал.

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Проривна терапія раку

Препарат достарлімаб (Джемперлі) отримав статус "проривної терапії" від FDA, що значно прискорить його впровадження в клінічну практику.

Механізм дії цього препарату пов'язаний зі здатністю імунної системи розпізнавати та знищувати ракові клітини у пацієнтів з певною генетичною мутацією пухлини.

Докторка Андреа Черчек, провідна онкологиня у дослідженні, повідомила, що 42 пацієнти успішно завершили курс терапії. У всіх спостерігається повне зникнення пухлини, рецидивів не зафіксовано протягом як мінімум чотирьох років.

Ми спостерігаємо, що кількість молодих людей з раком прямої кишки зростає, зокрема пацієнтів віком 20 років, які беруть участь у нашому дослідженні. Імунотерапія може стати для них важливою новою опцією,

– додала доктор Черчек.

Зміни в підходах до лікування онкології

Метод, розроблений у MSK, вже прийнятий багатьма лікарями по всьому світу, а національні рекомендації з лікування раку прямої кишки в США переглянули. Особливо цікаво, що у трьох учасниць дослідження після завершення терапії народилися діти – це рідкість для стандартних методів лікування.

Основна ідея дослідження полягає у застосуванні імунотерапії до метастазування раку. Це може усунути необхідність у традиційних методах лікування та їхніх негативних побічних ефектах.

За інформацією FDA, цей препарат може прискорити розробку та тестування нових медикаментів для боротьби з серйозними захворюваннями.