Традиційно вакцини використовуються для захисту організму від інфекцій, проте в цьому випадку йдеться про терапію, спрямовану проти вже наявних пухлин. Дослідники розробили персоналізовані вакцини, які використовують унікальні мутації пухлин пацієнтів (неоантигени) для "навчання" імунної системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature.

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Нова вакцина проти раку

Наукова робота розкриває перші підсумки досліджень, проведених спеціалістами Массачусетського технологічного інституту та Гарвардського університету.

Дев'ять пацієнтів з онкологією нирок III та IV стадії отримали експериментальну вакцину після хірургічного видалення пухлини. Деякі з них також проходили курс імунотерапії з використанням препарату пембролізумаб.

Після вакцинації у всіх учасників випробувань спостерігалося значне посилення імунної відповіді: їхній організм почав виробляти нові Т-лімфоцити, які націлювалися конкретно проти пухлини. Через три роки рецидив захворювання у жодного з учасників так і не був зафіксований.

Чому це важливо

Рак нирок займає 10 місце серед найбільш поширених онкологічних захворювань у світі. Традиційні методи лікування, такі як хірургія або хімієтерапія, часто виявляються тимчасовими, а рецидиви захворювання виникають занадто часто.

Персоналізовані вакцини відкривають нові перспективи в боротьбі з раком, пропонуючи пацієнтам довготривалий позитивний ефект. Успіх цього підходу також може розширити можливості його застосування для лікування інших видів онкологічних захворювань.

Попри невеликий масштаб першої фази досліджень, вчені вже приступили до наступного етапу – міжнародного клінічного випробування, в якому візьме участь більше пацієнтів. Якщо ефективність методу буде підтверджена на цій стадії, онкологічна терапія отримає новий потужний інструмент, здатний значно збільшити шанси на тривалу ремісію у пацієнтів.