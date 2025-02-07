Традиционно вакцины используются для защиты организма от инфекций, однако в этом случае речь идет о терапии, направленную против уже имеющихся опухолей. Исследователи разработали персонализированные вакцины, которые используют уникальные мутации опухолей пациентов (неоантигены) для "обучения" иммунной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Новая вакцина против рака

Научная работа раскрывает первые итоги исследований, проведенных специалистами Массачусетского технологического института и Гарвардского университета.

Девять пациентов с онкологией почек III и IV стадии получили экспериментальную вакцину после хирургического удаления опухоли. Некоторые из них также проходили курс иммунотерапии с использованием препарата пембролизумаб.

После вакцинации у всех участников испытаний наблюдалось значительное усиление иммунного ответа: их организм начал вырабатывать новые Т-лимфоциты, которые нацеливались конкретно против опухоли. Через три года рецидив заболевания ни у одного из участников так и не был зафиксирован.

Почему это важно

Рак почек занимает 10 место среди наиболее распространенных онкологических заболеваний в мире. Традиционные методы лечения, такие как хирургия или химиотерапия, часто оказываются временными, а рецидивы заболевания возникают слишком часто.

Персонализированные вакцины открывают новые перспективы в борьбе с раком, предлагая пациентам долговременный положительный эффект. Успех этого подхода также может расширить возможности его применения для лечения других видов онкологических заболеваний.

Несмотря на небольшой масштаб первой фазы исследований, ученые уже приступили к следующему этапу – международного клинического испытания, в котором примет участие больше пациентов. Если эффективность метода будет подтверждена на этой стадии, онкологическая терапия получит новый мощный инструмент, способный значительно увеличить шансы на длительную ремиссию у пациентов.