Нове дослідження, опубліковане в Frontiers in Nutrition, спростувало один із цих міфів. Зокрема поставило під сумнів ідею, що дієти з низьким вмістом вуглеводів — призводять до недоїдання.

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Учені кажуть, що насправді дієти з низьким вмістом вуглеводів можуть задовольнити, а іноді й перевершити харчові потреби.

Деталі дослідження

Учені оцінили поживний склад трьох різних 7-денних раціонів з низьким вмістом вуглеводів:

два ріціни базувались на принципах кетогенної дієти, які містили приблизно 20 грамів і 40 грамів чистих вуглеводів щодня,

тоді як третій раціон містив близько 100 грамів чистих вуглеводів щодня.

Зауважте. Усі три відповідали основній вимозі для дієт з низьким вмістом вуглеводів, тобто містили менше 130 грамів вуглеводів на день.

Поживна цінність низьковуглеводних дієт

Кожен із цих раціонів перевищував середні потреби в поживних речовинах у таких основних вітамінах, як A, C, D, E, K, тіамін, рибофлавін, ніацин, фолієва кислота та вітаміни B6 і B12. Учені спостерігали це, як у чоловіків, так і жінок у віці 31 – 70 років.

Однак щодо певних груп населення з вищими потребами, зокрема у групі молодтх жінок та людей похилого віку, деяких поживних речовин, таких як залізо та кальцій, може дещо не вистачати, попередили науковці.

Скільки клітковини та білка

У ході дослідження вчені встановили, що плани харчування з 40 грамами та 100 грамами чистих вуглеводів успішно задовольнили добову потребу клітковини жінок віком 31 – 70 років.

І хоч вміст білка в раціонах учасників дослідження перевищував рекомендовану дієтичну норму (RDA), вони все одно потрапляли в допустимий діапазон розподілу макроелементів у 10 – 35% добових калорій.

Дієти мали містили менше насичених жирів і натрію, ніж звичні рекомендовані дієти. Однак вони забезпечували більш корисне співвідношення омега-6 до омега-3 і натрію до калію.

Чи варто обирати низьковуглеводні дієти

Дослідження зрештою підтвердило гіпотезу, що дієти з низьким вмістом вуглеводів здатні сприяти збалансованому харчуванню, кращому загальному самопочуттю та профілактиці захворювань, пов'язаних з харчуванням.

Водночас учені визнають, що деяким людям можуть знадобитися дієтичні добавки для того, аби перектири особисті потреби в деяких мікроелементах. Однак, наголосили: дієта з низьким вмістом вуглеводів забезпечує міцну харчову основу для здорового способу життя.

Профілактика захворювань

Дієти з низьким вмістом вуглеводів можуть допомогти у лікуванні хронічних захворювань. Людям з метаболічними розладами, такими як діабет 2 типу вони допомагають регулювати рівень цукру в крові та покращують чутливість до інсуліну.

А також такий тип харчування пов'язаний з покращенням здоров'я серцево-судинної системи, адже вони покращують співвідношення омега-6 до омега-3 і збалансовують споживання натрію та калію, зменшуючи ризик серцевих захворювань і високого кров'яного тиску.

У контексті контролю ваги, дієти з низьким вмістом вуглеводів можуть сприяти ситості та зменшити загальне споживання калорійю Тож, це дійсно хороший варіант для тих, хто прагне схуднути.

Однак важливо розуміти, що дієти з низьким вмістом вуглеводів не є універсальним рішенням.