Про основні причини, чому так трапляється, розповіла лікарка-гінекологиня Оксани Негрич. Вона також пояснила, коли слід хвилюватись.

Дивіться також Як скинути жир навколо живота: 5 дієвих рішень

Що треба знати про цикл

За словами гінекологині, у випадку відсутності менструації, перше, що варто зробити – це тест на вагітність. Навіть, якщо ви використовували контрацепцію.

"Якщо таки порушення циклу – не вагітність і не одноразовий епізод (який можна списати на зміну клімату, режиму, стрес і перевтому), варто звернутися до лікаря", – зазначила Оксана Негрич.

Які можуть бути діагнози

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – це найчастіша причина порушення циклу, але діагноз встановлюється лише при виключенні інших варіантів (не одразу по УЗД, без врахування всіх факторів).

Гіперпролактинемія (підвищення рівня пролактину).

Функціональна гіпоталамічна аменорея: надмірний фізичний або емоційний стрес, дуже низька маса тіла або різка втрата ваги.

Прийом різних препаратів (тому важливо озвучити лікарю все, що ви приймаєте, навіть БАДи і трави).

Передчасна недостатність яєчників/менопауза.

Порушення функції щитовидної залози та інші ендокринні захворювання (зазвичай мають ще інші прояви).

Генетичні захворювання ( хромосомні патології, синдром ламкої Х-хромосоми та інші).

Іноді відсутність менструацій – це наслідки оперативних втручань, перенесених інфекції матки чи взагалі вторинний результат інших захворювань.

Тривалість циклу – яка норма

Тривалість циклу (рахуємо від першого дня попередньої менструації до початку наступної) від 24 до 38 діб.

Тривалість менструальної кровотечі – до 8 діб.

Регулярність (різниця між тривалістю найдовшого та найкоротшого циклу) залежить від віку:

18 – 25 років – до 9 діб;

26 – 41 рік – до 7 діб;

42 і більше років – до 9 діб.

Оксана Негрич наголосила, що правильна, логічна та послідовна діагностика в цій ситуації – ключ до подальшого успішного лікування та профілактики ускладнень.