Про основні причини, чому так трапляється, розповіла лікарка-гінекологиня Оксани Негрич. Вона також пояснила, коли слід хвилюватись.
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Що треба знати про цикл
За словами гінекологині, у випадку відсутності менструації, перше, що варто зробити – це тест на вагітність. Навіть, якщо ви використовували контрацепцію.
"Якщо таки порушення циклу – не вагітність і не одноразовий епізод (який можна списати на зміну клімату, режиму, стрес і перевтому), варто звернутися до лікаря", – зазначила Оксана Негрич.
Які можуть бути діагнози
- Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – це найчастіша причина порушення циклу, але діагноз встановлюється лише при виключенні інших варіантів (не одразу по УЗД, без врахування всіх факторів).
- Гіперпролактинемія (підвищення рівня пролактину).
- Функціональна гіпоталамічна аменорея: надмірний фізичний або емоційний стрес, дуже низька маса тіла або різка втрата ваги.
- Прийом різних препаратів (тому важливо озвучити лікарю все, що ви приймаєте, навіть БАДи і трави).
- Передчасна недостатність яєчників/менопауза.
- Порушення функції щитовидної залози та інші ендокринні захворювання (зазвичай мають ще інші прояви).
- Генетичні захворювання ( хромосомні патології, синдром ламкої Х-хромосоми та інші).
Іноді відсутність менструацій – це наслідки оперативних втручань, перенесених інфекції матки чи взагалі вторинний результат інших захворювань.
Тривалість циклу – яка норма
Тривалість циклу (рахуємо від першого дня попередньої менструації до початку наступної) від 24 до 38 діб.
Тривалість менструальної кровотечі – до 8 діб.
Регулярність (різниця між тривалістю найдовшого та найкоротшого циклу) залежить від віку:
- 18 – 25 років – до 9 діб;
- 26 – 41 рік – до 7 діб;
- 42 і більше років – до 9 діб.
Оксана Негрич наголосила, що правильна, логічна та послідовна діагностика в цій ситуації – ключ до подальшого успішного лікування та профілактики ускладнень.