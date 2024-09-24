Головний біль

Основна проблема неправильного прикусу – це дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС), яка виникає через запалення або подразнення м'язів і зв'язок навколо щелепних суглобів, пише Cleveland Clinic.

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Цей стан може бути як гострим, так і хронічним, супроводжуючись сильним одностороннім головним болем, а також болем та набряком обличчя.

М'язи, сухожилля та нерви голови та шиї мають складні взаємозв'язки. Неправильно розташування щелепи та зуби, які не сходяться, створюють тиск на щелепні суглоби й м'язи обличчя, викликаючи біль, що нагадує мігрень.

Крім того, СНЩС може викликати спазм та біль у шиї та плечах, а також м'язові судоми, спазми, скутість та зниження гнучкості. Дослідження показують, що у 70% випадків біль у шиї пов'язана з СНЩС.

Викривлення постави

Вплив прикусу на поставу поки що недостатньо вивчений, результати досліджень суперечливі. Наприклад, дослідження 2020 року не виявило явного зв'язку між порушеннями прикусу та змінами постави, хоча спостерігалося зміщення центру ваги дитини при деяких патологіях. У дослідженні 2021 року було знайдено зв'язок між неправильним прикусом та поставою, але механізм її дії до кінця не зрозумілий.

Вважається, що діти з неправильним прикусом приймають пози, що компенсують неправильне положення щелепи, що впливає на хребет та поставу.

Проблеми зі шлунком

Прямого зв'язку між неправильним прикусом та ШКТ немає, але є нюанс: неправильний прикус впливає на те, як людина жує.

Травлення починається у роті, коли їжа подрібнюється та зволожується слиною. Якщо жування утруднене, їжа складніше проходить через стравохід. Повільне, ретельне жування також допомагає уникнути переїдання, зменшуючи навантаження на шлунково-кишковий тракт.

Коли зуби не стуляються належним чином, кусати і жувати їжу стає складно. Можуть виникнути дискомфорт та біль, і людина перестає пережовувати їжу досить ретельно.

Що робити?

Неправильний прикус найчастіше спадковий і йому не можна запобігти, але можна виправити. Основні методи: