Раніше вважали, що характерний звук у суглобах виникає через те, що в суглобовій рідині лопаються бульбашки газу. Однак новітні дослідження з використанням МРТ показали інше: під час хрускоту не бульбашка лопається, а, навпаки, утворюється нова, повідомляє 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

Також на тему Як зміцнити серце та судини: перелік ключових порад

Це називається трибонуклеацією – процесом, коли при різкому роз’єднанні поверхонь у суглобі виникає газова порожнина, що й створює характерний звук. Коли ми рухаємо шиєю, міжхребцеві суглоби можуть швидко розійтися, у синовіальній рідині утворюється бульбашка газу – і чути хруст.

Найпоширеніші питання про хруст шиї

Чому після першого хрускоту не вдається одразу повторити його в тому ж суглобі?

Після появи бульбашки у суглобовій рідині потрібен час, щоб вона розчинилася, а суглоб повернувся у вихідне положення. Тому відразу повторити хруст, наприклад, пальцями чи шиєю, не вийде.

Чи завжди хруст виникає через бульбашки?

Ні, не завжди. Іноді звуки виникають через механічне тертя суглобових поверхонь, зв’язок або сухожиль – як це буває, наприклад, при хрусті щелепи чи коліна.

Чи безпечно самостійно хрустіти шиєю?

Якщо хруст час від часу виникає сам собою, не викликає дискомфорту й не супроводжується іншими симптомами, то це не становить загрози. Шуми у суглобах не завжди свідчать про патології і зазвичай не потребують лікування.

Хрустіти шиєю можна, але рідко, без різких рухів і лише за відсутності болю. Регулярно робити це або просити когось допомогти – не варто, адже існує ризик травмуватись.

Які симптоми при хрускоті в шиї є тривожними?

Біль – це може бути ознакою різних захворювань, наприклад, остеоартриту чи шийного спондильозу. Якщо ви відчуваєте біль у шиї, обов’язково зверніться до лікаря. Хруст з’явився, почастішав або посилився після травми. З’явились обмеження рухливості. Під час хрускоту виникають оніміння, слабкість, запаморочення або головний біль. З’явився набряк.

Якщо виникли ці чи інші неприємні симптоми, не зволікайте з візитом до спеціаліста – зверніться до невролога або ортопеда.