Ранее считали, что характерный звук в суставах возникает из-за того, что в суставной жидкости лопаются пузырьки газа. Однако новейшие исследования с использованием МРТ показали другое: во время хруста не пузырек лопается, а, наоборот, образуется новый, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Это называется трибонуклеацией – процессом, когда при резком разъединении поверхностей в суставе возникает газовая полость, что и создает характерный звук. Когда мы двигаем шеей, межпозвонковые суставы могут быстро разойтись, в синовиальной жидкости образуется пузырек газа – и слышен хруст.

Самые распространенные вопросы о хрусте шеи

Почему после первого хруста не удается сразу повторить его в том же суставе?

После появления пузырька в суставной жидкости нужно время, чтобы он растворился, а сустав вернулся в исходное положение. Поэтому сразу повторить хруст, например, пальцами или шеей, не получится.

Всегда ли хруст возникает из-за пузырьков?

Нет, не всегда. Иногда звуки возникают из-за механического трения суставных поверхностей, связок или сухожилий – как это бывает, например, при хрусте челюсти или колена.

Безопасно ли самостоятельно хрустеть шеей?

Если хруст время от времени возникает сам по себе, не вызывает дискомфорта и не сопровождается другими симптомами, то это не представляет угрозы. Шумы в суставах не всегда свидетельствуют о патологии и обычно не требуют лечения.

Хрустеть шеей можно, но редко, без резких движений и только при отсутствии боли. Регулярно делать это или просить кого-то помочь – не стоит, ведь существует риск травмироваться.

Какие симптомы при хрусте в шее являются тревожными?

Боль – это может быть признаком различных заболеваний, например, остеоартрита или шейного спондилеза. Если вы чувствуете боль в шее, обязательно обратитесь к врачу. Хруст появился, участился или усилился после травмы. Появились ограничения подвижности. Во время хруста возникают онемение, слабость, головокружение или головная боль. Появился отек.

Если возникли эти или другие неприятные симптомы, не медлите с визитом к специалисту – обратитесь к неврологу или ортопеду.