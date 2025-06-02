Ранее считали, что характерный звук в суставах возникает из-за того, что в суставной жидкости лопаются пузырьки газа. Однако новейшие исследования с использованием МРТ показали другое: во время хруста не пузырек лопается, а, наоборот, образуется новый, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.
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Это называется трибонуклеацией – процессом, когда при резком разъединении поверхностей в суставе возникает газовая полость, что и создает характерный звук. Когда мы двигаем шеей, межпозвонковые суставы могут быстро разойтись, в синовиальной жидкости образуется пузырек газа – и слышен хруст.
Самые распространенные вопросы о хрусте шеи
Почему после первого хруста не удается сразу повторить его в том же суставе?
После появления пузырька в суставной жидкости нужно время, чтобы он растворился, а сустав вернулся в исходное положение. Поэтому сразу повторить хруст, например, пальцами или шеей, не получится.
Всегда ли хруст возникает из-за пузырьков?
Нет, не всегда. Иногда звуки возникают из-за механического трения суставных поверхностей, связок или сухожилий – как это бывает, например, при хрусте челюсти или колена.
Безопасно ли самостоятельно хрустеть шеей?
Если хруст время от времени возникает сам по себе, не вызывает дискомфорта и не сопровождается другими симптомами, то это не представляет угрозы. Шумы в суставах не всегда свидетельствуют о патологии и обычно не требуют лечения.
Хрустеть шеей можно, но редко, без резких движений и только при отсутствии боли. Регулярно делать это или просить кого-то помочь – не стоит, ведь существует риск травмироваться.
Какие симптомы при хрусте в шее являются тревожными?
- Боль – это может быть признаком различных заболеваний, например, остеоартрита или шейного спондилеза. Если вы чувствуете боль в шее, обязательно обратитесь к врачу.
- Хруст появился, участился или усилился после травмы.
- Появились ограничения подвижности.
- Во время хруста возникают онемение, слабость, головокружение или головная боль.
- Появился отек.
Если возникли эти или другие неприятные симптомы, не медлите с визитом к специалисту – обратитесь к неврологу или ортопеду.