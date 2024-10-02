Стереотипи, упередження та дискримінація себе та інших людей через вік – це ейджизм. З ним можна і потрібно боротися, щоб і ви, і люди, що вас оточують, відчували себе комфортно, пише The Atlantic.

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Як формується прийняття віку

Фізичне самопочуття. Іноді на сприйняття віку може впливати захворювання. Наприклад, пацієнти з фіброміалгією почуваються старшими, і цей суб'єктивний вік пов'язаний з депресією, болем по всьому тілу та втомою.

Персональний досвід. Люди, які пережили серйозні потрясіння, зазнали стресу, можуть почуватися старшими за свій вік. Спосіб життя, ставлення до життя, особистий досвід сильно впливають на наше сприйняття віку.

Розвиток. Люди можуть почуватися молодшими за свій вік, якщо навчаються, вивчають щось нове, відчувають постійне когнітивне навантаження. До речі, старіння не обов'язково пов'язане із погіршенням когнітивних навичок.

Ментальне здоров'я. Через зайву тривожність і постійний стрес люди почуваються літніми. Депресія та хронічний стрес дійсно прискорюють старіння. Якщо ви страждаєте від цих проблем, то це привід поговорити з близькими, отримати від них підтримку та звернутися до психолога.

Екологія та економіка. У недавньому дослідженні з'ясувалося, що забруднене повітря та життя в країні з високою соціально-економічною нерівністю пов'язані зі збільшенням розриву між хронологічним віком та віком мозку. А ще забруднене повітря прискорює біологічне старіння, погано впливає на шкіру та підвищує ризик порушень функції щитоподібної залози.

Мені багато років, але я почуваюся молодим

З вами все гаразд. Найімовірніше, у вас здорове старіння. Якщо ви здатні задовольняти свої основні потреби, вчитися, розвиватися і приймати рішення, бути мобільним, будувати та підтримувати відносини, робити внесок у суспільство, то ви почуватиметеся молодшими за свої роки.

Дослідження показало, що фізична активність, хороший стан здоров'я, задоволеність життям, позитивне ставлення до свого старіння і менша кількість симптомів депресії пов'язані з відчуттям себе молодшим за свої роки.

Я молодий, але почуваюсь старшим

Швидше за все, з вами все гаразд. Можливо, ви просто відчуваєте себе розумнішими за своїх однолітків і почуваєтеся психологічно зрілим. Якщо вас це турбує, можна спробувати змінити оточення і знайти людей, з якими вам буде цікаво.