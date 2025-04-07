Виявили 17 факторів, які найбільше шкодять довголіттю

У світі понад 51 мільйон людей страждають на деменцію, а близько 280 мільйонів – на депресію. Щороку близько 15 мільйонів людей у різних куточках планети стають жертвами інсульту, який у третини випадків призводить до часткової інвалідності на все подальше життя.

Науковці дедалі частіше знаходять докази того, що таким станам можна запобігти, змінивши спосіб життя та звернувши увагу на ключові аспекти здоров’я, повідомляє 24 Канал з посилання на CNN.

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Масштабний огляд досліджень виявив 17 ключових факторів, які підвищують ризик виникнення деменції, інсульту та депресії в літньому віці.

Раніше дослідники переважно аналізували окремі аспекти здоров’я чи поведінки, спрямовані на боротьбу з поширеними захворюваннями. Проте команда Санджули Сінгх із Гарвардської медичної школи підходила до проблеми комплексно. Вчені здійснили аналіз 59 метааналізів, щоб визначити спільні чинники ризику для цих хвороб.

Які фактори впливають на ризик деменції, інсульту та депресії

У підсумку дослідникам вдалося виділити 17 факторів, що суттєво впливають на ризик розвитку деменції, інсульту та депресії:

артеріальний тиск;

масу тіла;

захворювання нирок;

рівень цукру в крові;

загальний холестерин;

вживання алкоголю;

режим харчування;

порушення слуху;

якість сну;

біль;

фізичну активність;

наявність життєвої мети;

куріння;

стрес;

соціальну активність;

симптоми депресії.

Це дослідження демонструє, наскільки суттєвим є вплив змін у стилі життя на стан мозку з віком,

– зазначила Санджула Сінгх.

Які фактори впливають найбільше

Дослідницька команда підкреслює, що всі ці фактори були спільними для щонайменше двох станів. Найвпливовішим з них виявився артеріальний тиск. Люди, які мають тиск 140/90 мм рт. ст. або вище, удвічі частіше стикаються з інсультом. Крім того, високий тиск підвищує ризик деменції на 20% і депресії на 16%.

За словами вчених, високий артеріальний тиск обмежує кровопостачання мозку, що підвищує ймовірність інсульту та деменції. До того ж зменшення кількості нейромедіаторів у мозку через гіпертонію може призвести до розвитку депресії.

Серед інших визначальних факторів – куріння, фізична активність, сон та рівень цукру в крові.

Санджула Сінгх пропонує сприймати цей список як "меню" для покращення здоров’я: вибір певних пунктів і поступові зміни допоможуть знизити ризики захворювань. Наприклад, поліпшення харчування та фізичної активності сприяє здоровим показникам артеріального тиску, рівня цукру, холестерину та якості сну.