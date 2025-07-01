Дієтологи виділяють 10 найкорисніших фруктів, які забезпечать організм цінними речовинами та зміцнять ваше здоров’я, пише 24 Канал з посилання на EatingWell.

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10 найкорисніших фруктів

Чорниця

За словами дієтолога Лона Бен-Ашера, чорниця – справжній суперфуд серед ягід. Вона містить антоціани – природні флавоноїди, що надають їй характерного темного кольору та мають виражені антиоксидантні властивості.

Завдяки цим сполукам чорниця захищає клітини від шкідливого впливу вільних радикалів. До того ж ця ягода є джерелом вітамінів С, К, марганцю та розчинної клітковини, що підтримує здоров’я серця та допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Яблука

Яблука відомі своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями, які забезпечують поліфеноли у складі. Ці фрукти знижують ризик розвитку різноманітних хронічних захворювань, серед яких – діабет, серцево-судинні хвороби й навіть рак. Яблука містять як розчинну, так і нерозчинну клітковину, що сприяє комфортному травленню та тривалому відчуттю ситості.

Апельсини

Хоча апельсини широко відомі тим, що мають високий вміст вітаміну С, вони також забезпечують унікальний набір поживних речовин, включаючи калій, залізо, кальцій, вітамін Е та вітаміни групи В. Вітамін С допомагає нарощувати колаген, який затримує старіння шкіри і зберігає вашу молодысть.

Дослідження також показують, що м'якоть апельсина має багато поліфенолів, які допомагають захистити ваші клітини від пошкоджень.

Чорнослив

Сухофрукти, зокрема чорнослив, не просто смачний перекус, а й потужне джерело клітковини, яка сприяє здоров’ю травної системи. Чорнослив багатий на вітамін К – важливий елемент для згортання крові й здоров’я кісток. Дослідження вказують: регулярне споживання чорносливу може уповільнити втрату кісткової маси та позитивно впливає на стан скелета.

Малина

Ця ягода вражає рекордною кількістю клітковини – близько 8 грамів у склянці, що складає третину добової норми. Такий показник сприяє стабільній роботі кишківника, контролює рівень цукру в крові та допомагає регулювати вагу. Малина також містить магній – мікроелемент, необхідний для роботи нервової системи, м’язів і підтримки нормального тиску.

Ожина

Ожина подібна до малини за вмістом клітковини – близько 8 грамів на склянку. Вона багата на антиоксиданти, зокрема антоціани, а також містить марганець, мідь, вітаміни А, Е та К. Її регулярне споживання допомагає зменшити запалення, підтримати здоров’я серця і судин, а також знизити ризик розвитку хронічних захворювань.

Банани

Банани – чудове джерело харчових волокон, які забезпечують тривале відчуття ситості та допомагають контролювати вагу. Вони багаті калієм – важливим для серця та профілактики інсультів мінералом. До того ж банани містять антиоксиданти, що додатково захищають організм від хронічних хвороб.

Помідори

Помідори, хоча і сприймаються як овочі, насправді належать до фруктів. Вони багаті на вітамін А і містять потужний антиоксидант лікопін, який знижує ризик хронічних захворювань і бореться зі шкідливими вільними радикалами. Для кращого засвоєння поживних речовин дієтологи радять вживати помідори у вареному чи тушкованому вигляді.

Кавун

Кавун – рекордсмен за вмістом води (92%), тому ідеально втамовує спрагу у спеку. Крім цього, кавун містить лікопін і калій, який підтримує здоров’я серця, допомагає регулювати тиск та зменшує м’язові болі після фізичних навантажень.

Авокадо

Авокадо насичене жиророзчинними вітамінами Е і К, що зміцнюють шкіру, волосся і нігті. Воно також багате на вітамін С, вітаміни групи В та корисні моно- й поліненасичені жири. Регулярне вживання авокадо сприяє нормалізації рівня холестерину, покращує роботу серця та допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Додаючи ці фрукти до свого раціону, ви не лише підтримуєте здоров’я кишечника, а й робите вагомий внесок у загальний добробут організму.