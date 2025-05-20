Аптечка на літо: перелік обовʼязкових засобів

Літо – пора активного відпочинку, подорожей і пікніків. Щоб незначні травми чи нездужання не зіпсували враження, варто заздалегідь потурбуватися про вміст аптечки.

Але найважливіше – перед використанням будь-яких лікарських засобів краще проконсультуватися з лікарем, повідомляє 24 Канал з посилання на UNC Health.

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Стерильність обов’язкова

Гігієна особливо важлива при догляді за пошкодженою шкірою. Перед обробкою рани ретельно вимийте руки та обробіть їх антисептиком, наприклад, розчином хлоргексидину або перекисом водню. Після завершення процедури руки також потрібно вимити.

Варто покласти в аптечку одноразові рукавички та ножиці – вони стануть у пригоді для роботи з бинтами та упаковками медичних засобів.

Базовий набір

Головний біль може виникнути у будь-який момент, тому анальгетики на основі парацетамолу або ібупрофену мають бути в кожній аптечці. Використовуйте їх лише згідно з інструкцією.

Також варто взяти жарознижувальні засоби (парацетамол, ібупрофен) – вони допомагають при високій температурі, болю та запаленні. Дітям їх дають з урахуванням віку або ваги. Не забудьте термометр, щоб швидко оцінити стан при перших ознаках захворювання.

Порушення роботи шлунково-кишкового тракту

Пікніки, шашлики чи просто застілля на природі можуть призвести до проблем зі шлунком. Для екстреної допомоги при діареї, нудоті та інших симптомах розладів травлення стане у пригоді препарат на основі діосмектиту (наприклад, діосмектит у порошку).

Основними безрецептурними засобами для боротьби з важкістю, здуттям чи печією є антациди (гідроксид алюмінію, гідроксид магнію тощо), які нейтралізують надлишок шлункової кислоти.

Рани та мозолі

Якщо з’явилась рана, дочекайтеся, поки зупиниться кровотеча, промийте її під проточною водою. Шкіру навколо обробіть з милом, уникаючи потрапляння мила в саму рану. Обережно промокніть чистим рушником чи серветкою.

Для догляду за ураженою ділянкою використовуйте вазелін – він захищає шкіру. Лікарі не радять застосовувати перекис водню чи розчин йоду через ризик подразнення. Варто мати в аптечці вату, бинти та пластирі – для захисту від інфекції та пришвидшення загоєння.

Якщо з’явилися ознаки інфекції (збільшення зони почервоніння, зміна кольору, посилення болю, виділення, набряк або підвищення температури шкіри), обов’язково зверніться до лікаря.

Укуси комах і алергічні реакції

Жало комах потрібно обережно витягти стерильним пінцетом – покладіть його до аптечки завчасно. Для обробки укусів можна скористатися безрецептурними засобами на основі диметиндену.

При появі алергічних реакцій – прийміть антигістамінний препарат (наприклад, на основі цетиризину, лоратадину чи хлоропіраміну). При тяжких симптомах алергії – набряках горла, утрудненому диханні, виражених шкірних проявах – негайно звертайтеся до лікаря.

Опіки

Легкі побутові чи сонячні опіки можна обробити засобами на основі алое вера, а також спеціалізованими кремами для шкіри. Для захисту ураженої ділянки використовуйте стерильні серветки та бинти.

Щоб уникнути сонячних опіків, користуйтеся сонцезахисними кремами з фактором захисту не нижче SPF 30.