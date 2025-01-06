Цю інформацію надали в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, передає 24 Канал. У відомстві підкреслили, що метапневмовірус є звичайним вірусом, що циркулює в Україні протягом кожного епідемічного сезону.
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Метапневмовірус щороку циркулює в Україні
Симптоми захворювання схожі на прояви застуди та легкого грипу, такі як нежить, кашель та підвищення температури.
У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення,
– зазначили в ЦГЗ.
Також в Центрі громадського здоров'я підкреслили, що для захисту від цього вірусу не потрібні спеціальні заходи.
Як вберегтися від метапневмовірусу
Щоб убезпечити себе, рекомендується:
- регулярно мити руки з милом;
- уникати контактів із хворими;
- дотримуватись етикету кашлю та чхання (прикривати рот серветкою або ліктем);
- періодично провітрювати приміщення.
"Не менш важливою є інформаційна гігієна – довіряйте виключно офіційній інформації. Ми продовжимо повідомляти вам інформацію щодо епідеміологічної ситуації", – наголосили в ЦГЗ.