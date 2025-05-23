Чайний гриб або комбуча: що це за напій та наскільки він корисний

Раніше чайний гриб або комбуча був доволі поширеним напоєм, проте згодом про нього забули на кілька десятиліть. Лише останнім часом він знову здобув популярність. Вважається, що він сприяє зміцненню суглобів та волосся, допомагає при сухій себореї, корисний при діабеті й хронічному синуситі. Розбираємось, чи це так.

Чайний гриб, комбуча, китайський або японський гриб, маньчжурська матка, волзька медуза, фанго чи грибний квас – це симбіотична культура дріжджів і бактерій, повідомляє 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

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З давніх часів цей напій широко використовувався у народній медицині різних країн. Перше згадування його цілющих властивостей датується 220 роком до н.е. (епоха китайської династії Цінь). У Європу чайний гриб потрапив з Далекого Сходу на початку XX століття, де набув популярності як натуральний продукт для підтримки здоров’я.

Склад та харчова цінність

У 100 грамах напою на основі чайного гриба міститься лише 28,7 ккал, вуглеводів – 7,2 г, білків і жирів – 0 г.

Хімічний склад залежить від виду використаних грибів та бактерій, але зазвичай переважають оцтовокислі бактерії роду Acetobacteraceae та різні види дріжджів. Основні біологічно активні речовини – ферменти, органічні кислоти та вітаміни.

Користь і можливі ризики чайного гриба

Питання про користь напою досі викликає дискусії: більшість фахівців скептично ставляться до цього напою, інші визнають позитивний вплив гриба. Офіційна медицина не вважає напій ліками, однак і не забороняє його вживання.

Корисні властивості

Про чайний гриб як про "еліксир безсмертя" згадували ще за часів династії Хань (близько 250 років до н.е.). З Цейлону слава про нього розповсюдилася Індією, Маньчжурією, Східним Сибіром. У Європу напій завезли моряки.

У середині XX століття німецький учений Рудольф Скленер помітив корисні властивості японського гриба, після чого на європейському фармацевтичному ринку з’явився готовий напій "Kombucha".

Властивості які приписують комбучі:

покращує травлення, усуває відчуття важкості після їжі;

регулює роботу кишечника, бореться із запорами;

тонізує, сприяє зміцненню імунітету;

знімає головний біль, нормалізує тиск;

покращує стійкість до стресу;

сприяє функціонуванню нирок, печінки, підшлункової залози;

може використовуватись як сечогінний засіб і для ополіскування волосся.

Глюкуронова кислота може підвищувати захисні сили організму. Глюкозамін, що входить до складу, допомагає підтримувати здоров’я суглобів і кісток.

Є інформацію про деяку ефективність напою при захворюваннях ротової порожнини, шлунково-кишкового тракту і навіть при депресивних станах. У Китаї настій чайного гриба навіть застосовують для інгаляцій при захворюваннях дихальних шляхів (не робіть цього).

Напій використовують для лікування атеросклерозу, патологій печінки, жовчного міхура, кишкових інфекцій, а також для швидшого загоєння шкіри й зміцнення волосся. Жінкам він допомагає при токсикозі, болях під час місячних і навіть сприяє лактації.

Але щоб підтвердити ці властивості, потрібно провести якісні дослідження, яких поки немає. Тому краще сприймати комбучу як напій, а не ліки.

Можливі ризики та протипоказання

Напій підходить не всім:

Індивідуальна непереносимість; Цукровий діабет (високий вміст цукру); Гастрити з підвищеною кислотністю, виразкова хвороба; Вік до 3 років.

Не варто вживати переброджений чи дуже міцний настій, а також комбучу під час приймання ліків чи перед керуванням авто. Дітям і вагітним можна пити напій лише після консультації з лікарем, у малих кількостях (50 – 100 мл на день).

Зловживання може спровокувати порушення функції нирок і кислотно-лужного балансу (метаболічний ацидоз), що може супроводжуватись блюванням, діареєю, тахікардією і підвищенням тиску.

Чайний гриб – напій із давньою історією й потенційною користю для здоров’я, однак підходити до його вживання потрібно обережно, беручи до уваги індивідуальні особливості організму та рекомендації лікарів.