Попри широке застосування, якісних доказів ефективності тейпування немає. Деякі невеликі дослідження підтверджують, що тейпи допомагають зменшити біль, тоді як великі та якісні роботи не виявляють суттєвої різниці між ефектами тейпування та плацебо, повідомляє 24 Канал з посилання на National Library of Medicine.

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Різновиди тейпування

Кінезіотейпування. Тут використовуються еластичні стрічки, які накладаються на шкіру з певним натягом. Ці стрічки не обмежують рухи і можуть використовуватися під час фізичних вправ.



Спортивне тейпування. У цьому випадку застосовуються жорсткі, нееластичні стрічки, які обмежують рухливість уражених суглобів або м’язів. Цей метод призначений для захисту і стабілізації вразливих ділянок після травм.

Сучасні тейпи, як правило, виготовляються з бавовни або синтетичних волокон з додаванням акрилового клею, який знижує ризик подразнення шкіри та забезпечує кріплення на кілька днів.

Механізм "дії" тейпа

Хоча точний механізм дії незрозумілий, тому що його, скоріш за все, немає, виробники приписують тейпам такі ефекти:

Підтримка і стабілізація. Тейп надає додаткову підтримку м’язам і суглобам, що сприяє нормальному функціонуванню опорно-рухового апарату.

Покращення кровообігу. При накладанні тейпа з потрібним натягом він може трохи піднімати шкіру, збільшуючи простір під нею і сприяючи покращенню кровообігу та лімфовідтоку.

Підвищення пропріоцепції. Постійна стимуляція шкірних рецепторів під тейпом допомагає покращити сприйняття тіла в просторі.

Тейпування проти болю

Результати досліджень, що стосуються ефективності тейпів, часто суперечливі і поганої якості. Це відбувається, зокрема, через безліч видів тейпів, різні техніки їхнього застосування та умови використання.

Наприклад, одне невелике дослідження показало, що тейпи поліпшили функціональні показники у пацієнтів з хронічною нестабільністю гомілковостопного суглоба. Водночас усі інші дослідження ставлять під сумнів їхню ефективність, стверджуючи, що тейпування не дало суттєвих результатів або ефект був занадто малим, щоб мати клінічне значення.

Одне з таких досліджень намагалося з’ясувати, чи може кінезіотейпування зменшити біль у попереку, але ні самі тейпи, ні їхні особливості накладання не вплинули на біль. Також не було підтверджено, що тейпування допомагає зменшити набряки.

Тейпування в косметології

Науково обґрунтованих даних про те, що тейпи можуть зменшити зморшки, не існує. Існує ймовірність, що вони можуть викликати дерматит або подразнення шкіри. Тому, якщо ви плануєте використовувати тейпи в косметичних цілях, варто спочатку проконсультуватися з дерматологом.

Попри спірні результати досліджень, в клінічній практиці тейпування часто застосовується як додатковий метод лікування. У поєднанні з іншими терапевтичними методами воно може допомогти полегшити симптоми деяким пацієнтам завдяки ефекту плацебо.

Проте вже можна однозначно стверджувати, що просте наклеювання тейпа на шкіру не може суттєво вплинути на м’язи або зв’язки, оскільки між ними розташовано багато шарів тканин тіла.