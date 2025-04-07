Несмотря на широкое применение, качественных доказательств эффективности тейпирования нет. Некоторые небольшие исследования подтверждают, что тейпы помогают уменьшить боль, тогда как большие и качественные работы не обнаруживают существенной разницы между эффектами тейпирования и плацебо, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

Также на тему Сколько нужно заниматься спортом, чтобы уменьшить риск рака

Разновидности тейпирования

Кинезиотейпирование. Здесь используются эластичные ленты, которые накладываются на кожу с определенным натяжением. Эти ленты не ограничивают движения и могут использоваться во время физических упражнений.



Спортивное тейпирование. В этом случае применяются жесткие, неэластичные ленты, которые ограничивают подвижность пораженных суставов или мышц. Этот метод предназначен для защиты и стабилизации уязвимых участков после травм.

Современные тейпы, как правило, изготавливаются из хлопка или синтетических волокон с добавлением акрилового клея, который снижает риск раздражения кожи и обеспечивает крепление на несколько дней.

Механизм "действия" тейпа

Хотя точный механизм действия непонятен, потому что его, скорее всего, нет, производители приписывают тейпам такие эффекты:

Поддержка и стабилизация. Тейп оказывает дополнительную поддержку мышцам и суставам, что способствует нормальному функционированию опорно-двигательного аппарата.

Улучшение кровообращения. При наложении тейпа с нужным натяжением он может немного приподнимать кожу, увеличивая пространство под ней и способствуя улучшению кровообращения и лимфооттока.

Повышение проприоцепции. Постоянная стимуляция кожных рецепторов под тейпом помогает улучшить восприятие тела в пространстве.

Тейпирование против боли

Результаты исследований, касающиеся эффективности тейпов, часто противоречивы и плохого качества. Это происходит, в частности, из-за множества видов тейпов, различные техники их применения и условия использования.

Например, одно небольшое исследование показало, что тейпы улучшили функциональные показатели у пациентов с хронической нестабильностью голеностопного сустава. В то же время все другие исследования ставят под сомнение их эффективность, утверждая, что тейпирование не дало существенных результатов или эффект был слишком малым, чтобы иметь клиническое значение.

Одно из таких исследований исследований пыталось выяснить, может ли кинезиотейпирование уменьшить боль в пояснице, но ни сами тейпы, ни их особенности наложения не повлияли на боль. Также не было подтверждено, что тейпирование помогает уменьшить отеки.

Тейпирование в косметологии

Научно обоснованных данных о том, что тейпы могут уменьшить морщины, не существует. Существует вероятность, что они могут вызвать дерматит или раздражение кожи. Поэтому, если вы планируете использовать тейпы в косметических целях, стоит сначала проконсультироваться с дерматологом.

Несмотря на спорные результаты исследований, в клинической практике тейпирование часто применяется как дополнительный метод лечения. В сочетании с другими терапевтическими методами оно может помочь облегчить симптомы некоторым пациентам благодаря эффекту плацебо.

Однако уже можно однозначно утверждать, что простое наклеивание тейпа на кожу не может существенно повлиять на мышцы или связки, поскольку между ними расположено много слоев тканей тела.